Europeus reagem a gol perdido por Estêvão pelo Chelsea: 'Pelo amor de Deus'

Chelsea e Arsenal protagonizaram o confronto mais aguardado da 13ª rodada da Premier League neste domingo (30), no Stamford Bridge, e encerraram a partida com empate de 1 a 1. Presente no onze inicial dos Blues, Estêvão atuou nos primeiros 45 minutos, sem se destacar de forma significativa, embora tenha desperdiçado uma oportunidade que poderia ter sido determinante para o placar.

Aos 18 minutos da primeira etapa, a defesa do Arsenal tentou afastar a bola, que acabou sobrando na grande área em altura média para o camisa 41 do Chelsea. No entanto, o atleta, que enfrentava uma visão parcialmente obstruída por defensores adversários, finalizou com o pé não dominante, o direito, e arrematou muito acima do gol defendido por David Raya.

Após o intervalo, Estêvão foi substituído por Alejandro Garnacho, que também teve atuação discreta, sem gerar grandes problemas à defesa adversária. Nas redes sociais, torcedores europeus comentaram a oportunidade desperdiçada pelo brasileiro; confira:

Tradução: Estevão erra o alvo e anima a torcida? Pelo amor de Deus, ele continua jogando como se nada tivesse acontecido.

Tradução: Estêvão perde uma grande chance. Desvantagens de estar sob pressão e holofotes pela primeira vez na carreira.

Tradução: Vimos o melhor e o pior da nossa jovem equipe. Destemido e apaixonado, mas também perdulário e sem foco. Os erros de Estevão, o cartão vermelho e a falta de habilidade de Fofana nos custaram caro.

Como foi a partida? ⚽

O jogo começou bem intenso e físico, registrando ao menos quatro duras entradas, de ambos os times, nos 10 minutos iniciais. Aos 34', Moisés Caicedo deu uma forte entrada em Mikel Merino, fazendo o VAR acionar o juiz para revisão e resultando na expulsão do equatoriano.

Na volta do intervalo, o Chelsea não precisou de muito tempo para balançar a rede do Stamford Bridge. Aos dois minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave, e Trevor Chalobah apenas resvalou de cabeça, o suficiente para tirar o goleiro da jogada.

A resposta, no entanto, veio 11 minutos depois, com boa jogada de Bukayo Saka pela direita, acionando Merino, na pequena área, que também usou a cabeça para deixar tudo igual. Apesar da insistência de ambos os lados, nenhum conseguiu ser efetivo o suficiente para ficar à frente do placar e garantir os três pontos.

