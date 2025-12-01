menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (1/12/2025)

Dia será de poucos jogos ao redor do mundo

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (1), após um fim de semana com final de Libertadores, rodada do Brasileirão e de ligas europeias, o dia será pouco movimentado. Confira abaixo a lista de jogos deste início de dezembro.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 1 de dezembro de 2025)

Campeonato Turco

Fenerbaçhe x Galatasaray - 14h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Cremonese - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - 2ª divisão

Birmingham x Watford - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

Arouca x Braga - 17h15 - Youtube (ESPN) e Disney+

Campeonato Argentino

Racing x Tigre - 21h30 - Disney+

