Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (1/12/2025)
Dia será de poucos jogos ao redor do mundo
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (1), após um fim de semana com final de Libertadores, rodada do Brasileirão e de ligas europeias, o dia será pouco movimentado. Confira abaixo a lista de jogos deste início de dezembro.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 1 de dezembro de 2025)
Campeonato Turco
Fenerbaçhe x Galatasaray - 14h - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
Bologna x Cremonese - 16h45 - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
Rayo Vallecano x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês - 2ª divisão
Birmingham x Watford - 17h - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
Arouca x Braga - 17h15 - Youtube (ESPN) e Disney+
Campeonato Argentino
Racing x Tigre - 21h30 - Disney+
