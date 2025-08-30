Estrangeiros apontam ex-São Paulo como ‘novo Hulk’ após golaço

Jogando fora de seus domínios, o Porto venceu o clássico contra o Sporting por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Português. Com gols dos atacantes Luuk de Jong e William Gomes, que anotou uma pintura, a equipe segue com 100% de aproveitamento na competição.

Sem dúvidas, o momento que marcou a atuação do Dragão no clássico foi o gol anotado pelo brasileiro William Gomes. Revelado na base do São Paulo, o jovem atacante vem ganhando seu espaço e chegou ao segundo gol nesta temporada.

Os torcedores não pouparam os elogios ao brasileiro e usaram as redes sociais para enaltecer o gol marcado no clássico. Para eles, o lance lembrou os melhores momentos de Hulk pela equipe. Confira as reações.

Tradução: O GOL DE WILLIAM GOMES É UM GOL PODEROSO. Esse garoto é especial. É só questão de tempo até que ele se torne titular e craque do Porto.

Tradução: O gol do William Gomes me fez ter flashbacks do Hulk

Com a vitória no clássico, o Porto se isolou na liderança do Campeonato Português e segue com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas. A equipe volta a campo no próximo dia 14 de setembro, quando recebe o Nacional. Já o Sporting, perdeu a primeira partida nesta temporada e encara o Famalicão na 5ª rodada.

Como foi Sporting x Porto?

Logo na saída de bola, o Porto preparou uma jogada ensaiada e quase marcou antes de completar o primeiro minuto, com Borja Sainz, de bicicleta, mas a bola acertou a trave. Na sequência da partida, os Dragões seguiu no controle do ataque, mas quem teve a melhor chance foi o Sporting, em contra-ataque rápido, mas Pedro Gonçalves teve a finalização bloqueada por Alberto Costa.

Com mais posse, o Porto teve as melhores chances no fim, mas com finalizações sem levar perigo ao gol de Rui Silva. Já o Sporting seguiu nos contra-ataques, mas sem efetividade.

Na volta do intervalo, a partida ficou truncada, com muitas faltas, mas leve superioridade do Sporting, que obrigou Diogo Costa fazer boa defesa após chute de Trincão. Porém, quem abriu o placar foi o Porto, com Luuk de Jong. Após jogada trabalhada na direita, Alberto Costa recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o atacante holandês completar para o gol na segunda trave.

Minutos depois, o Porto ampliou o placar com William Gomes em golaço de fora da área. O ex-São Paulo recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Rui Silva.

Atrás no placar, o Sporting se atirou ao ataque e conseguiu diminuir o placar aos 29 minutos. Em lançamento de Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas apareceu nas costas da marcação e jogou a bola para a área. O zagueiro Jan Bednarek tentou afastar, mas a bola acertou no companheiro Nehuén Pérez e foi para o gol.

Ao fim o Sporting pressionou o Porto, mas sem conseguir furar o bloqueio dos Dragões, que sacramentaram a vitória, fora de casa, por 2 a 1.