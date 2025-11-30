menu hamburguer
Atleta da Ligue 1 interrompe aquecimento ao descobrir que não seria titular; veja

Kouao havia sido titular nos 13 jogos anteriores

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
19:01
Koffi Kouao, do Metz, se recusando a participar de aquecimento antes de partida contra o Rennes (Foto: Reprodução/Ligue 1+ Direct)
O lateral Koffi Kouao, do Metz, protagonizou uma cena incomum às vésperas da partida contra o Rennes, pela Ligue 1. Durante o aquecimento, o costa-marfinense descobriu que não seria titular no jogo e resolveu interromper a prática, sentando na bola e se recusando a retomar a atividade junto aos colegas de equipe.

Além de se negar a voltar a aquecer, Kouao chegou a discutir com companheiros de time e com membros da comissão técnica, que pediram para o lateral se levantar e retomar o treino. Até então, o jogador havia sido titular em todas as 13 partidas da Ligue 1 disputadas pelo Metz na temporada. Veja o vídeo:

Após a partida, vencida pelo Rennes por 1 a 0, o treinador do Metz, Stéphane Le Mignan, minimizou o ocorrido:

— Não há problema, compreendo a sua desilusão — afirmou Le Mignan, em coletiva.

No Metz desde 2021, Kouao já soma 87 aparições desde que chegou ao clube. Antes, passou pelo Moreirense e pelo Famalicão, em empréstimos, depois de ter saído do Vizela, time que o revelou.

O time do lateral-esquerdo é o vice-lanterna da Ligue 1, com apenas 11 pontos somados em 14 partidas. Venceu três jogos, empatou duas vezes e, com a última partida, já acumula 9 derrotas na principal competição da França, além de ter o pior saldo de gols até o momento: -17.

Koffi Kouao é jogador do Metz, da Ligue 1 (Foto: Reprodução/ @lusojornal)
