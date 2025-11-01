Jornal espanhol aponta maior problema de Xabi no comando do Real Madrid

O jornal espanhol As destacou os bons números da campanha que faz o Real Madrid na temporada, sob a liderança de Xabi. No entanto, apontou uma grande pedra no sapato do treinador: o vestiário. Apesar de ter conquistado 12 vitórias em 13 possíveis, as queixas públicas de jogadores como Vini Jr, Valverde e Camavinga pesam negativamente contra o técnico.

A última e mais impactante foi a de Vini Jr. Ao ser substituído no El Clásico, a reação ganhou destaque imediato na imprensa europeia. O atacante do Real Madrid perdeu o controle após ser trocado por Rodrygo, aos 26 minutos do segundo tempo, e expressou indignação diante de um Santiago Bernabéu lotado. A cena, que gerou vaias e discussão no banco de reservas, foi amplamente noticiada por jornais da Espanha, que analisaram o episódio como um dos mais tensos da temporada.

Antes de Vini, o uruguaio Valverde não escondeu seu descontentamento ao ter que jogar na lateral direita: "Eu não nasci para jogar na lateral direita. Não me sinto confortável porque não cresci jogando ali". O jogador ficou no banco na partida seguinte ao comentário, o que foi interpretado como uma represália por muitos.

O jornal ressaltou que embora os resultados sejam inquestionáveis, "um pequeno incêndio aparece no vestiário de tempos em tempos", atrapalhando a dinâmica do grupo. Além disso, o periódico espanhol destacou que o treinador tem criado problemas:

– Onde não havia concorrência, Vinicius viu nesta temporada como Xabi Alonso colocou Rodrygo em disputa pela mesma posição – trouxe o As.

📆 Sequência do Real Madrid

Neste sábado (1), o Real Madrid recebe o Valencia, no Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília). Líder da La Liga, os Merengues buscam aumentar a diferença para o vice-colocado, o Villarreal, que atualmente tem 23 pontos – quatro a menos que o Real.

No meio da semana, o time de Xabi tem uma tarefa dura: viaja até a Inglaterra, no Anfield, para enfrentar o Liverpool, pela Champions League. Na próxima terça-feira (4), a partida será válida pela quarta rodada da competição e o Real Madrid busca manter 100% de aproveitamento: são três vitórias em três jogos.