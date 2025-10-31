Ingleses temem possível oferta do Real Madrid por Haaland

Rumores ligam a saída de Vinícius Junior ao Real Madrid à possível aquisição de Haaland.

Keith Wyness, ex-diretor executivo do Aston Villa, agitou o mercado de transferências da Premier League ao declarar que "Erling Haaland pode sair no final desta temporada", ligando o futuro do atacante do Manchester City à possibilidade de Vinícius Junior ser vendido pelo Real Madrid.

"Muito se fala sobre a possível saída de Vinícius Junior do Real Madrid para a Arábia Saudita. Os rumores de que o brasileiro estaria avaliado em 200 milhões de euros podem ser um fator que permita ao clube espanhol fazer uma proposta por Haaland", disse Wyness em comentários divulgados pela 'Sports Illustrated'.

Porém, Erling Haaland renovou recentemente seu contrato com o Manchester City até 2034, com um salário de aproximadamente 28,5 milhões de euros (R$ 176,8 milhões na cotação atual) anualmente. Inclusive, no ato da renovação, o atacante expressou seu desejo de permanecer por longo tempo nos Citizens: "Agora sou jogador do City, aconteça o que acontecer".

Aparentemente, o novo contrato trouxe um ânimo a mais para Erling Haaland, que começou a temporada 2025/26 voando. Contando clube e seleção, são 27 gols marcados em apenas 18 partidas até então. O norueguês é o artilheiro da Premier League, com 11 gols, e também das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, com 12 bolas nas redes em seis rodadas.

Haaland e Vinicius Junior em Real Madrid x Manchester City (Foto: SOPA Images Limited/Alamy Live News)

Xabi Alonso colocou um ponto final na polêmica com Vini

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), véspera do duelo contra o Valencia, pela 11ª rodada de La Liga, Xabi Alonso disse que se resolveu com Vinícius Junior. Ambos passaram por um conflito após reclamação do jogador ao ser substituído durante o El Clásico que terminou com vitória dos Merengues sobre o Barcelona.

