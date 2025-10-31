menu hamburguer
Futebol Internacional

Ingleses temem possível oferta do Real Madrid por Haaland

Situação estaria sendo vinculada com a possibilidade de Vinicius sair

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
17:57
Haaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o Everton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
imagem cameraHaaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o Everton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Keith Wyness sugere que Erling Haaland pode sair do Manchester City após a temporada.
Rumores ligam a saída de Vinícius Junior ao Real Madrid à possível aquisição de Haaland.
Vinícius Junior está avaliado em 200 milhões de euros.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Keith Wyness, ex-diretor executivo do Aston Villa, agitou o mercado de transferências da Premier League ao declarar que "Erling Haaland pode sair no final desta temporada", ligando o futuro do atacante do Manchester City à possibilidade de Vinícius Junior ser vendido pelo Real Madrid.

"Muito se fala sobre a possível saída de Vinícius Junior do Real Madrid para a Arábia Saudita. Os rumores de que o brasileiro estaria avaliado em 200 milhões de euros podem ser um fator que permita ao clube espanhol fazer uma proposta por Haaland", disse Wyness em comentários divulgados pela 'Sports Illustrated'.

Porém, Erling Haaland renovou recentemente seu contrato com o Manchester City até 2034, com um salário de aproximadamente 28,5 milhões de euros (R$ 176,8 milhões na cotação atual) anualmente. Inclusive, no ato da renovação, o atacante expressou seu desejo de permanecer por longo tempo nos Citizens: "Agora sou jogador do City, aconteça o que acontecer".

Aparentemente, o novo contrato trouxe um ânimo a mais para Erling Haaland, que começou a temporada 2025/26 voando. Contando clube e seleção, são 27 gols marcados em apenas 18 partidas até então. O norueguês é o artilheiro da Premier League, com 11 gols, e também das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, com 12 bolas nas redes em seis rodadas.

Madrid, Spain. 09th May, 2023. Erling Haaland of Manchester City FC and Vinicius Jr. of Real Madrid seen in action during the UEFA Champions League semifinal first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at the Santiago Bernabeu Stad
Haaland e Vinicius Junior em Real Madrid x Manchester City (Foto: SOPA Images Limited/Alamy Live News)

Xabi Alonso colocou um ponto final na polêmica com Vini

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), véspera do duelo contra o Valencia, pela 11ª rodada de La Liga, Xabi Alonso disse que se resolveu com Vinícius Junior. Ambos passaram por um conflito após reclamação do jogador ao ser substituído durante o El Clásico que terminou com vitória dos Merengues sobre o Barcelona.

