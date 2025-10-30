Mbappé, do Real Madrid, receberá premiação nesta sexta; saiba detalhes
Atacante merengue receberá a Chuteira de Ouro no camarote de honra do Estádio Santiago Bernabéu
O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, irá receber o prêmio da Chuteira de Ouro de 2024/25 nesta sexta-feira (31), às 17h30 (de Brasília). Segundo comunicado oficial do clube merengue, a cerimônia ocorrerá no camarote de honra do Estádio Santiago Bernabéu. O centroavante anotou 43 gols sob o comando de Carlo Ancelotti em sua temporada de estreia na equipe, sendo 31 apenas pelo Campeonato Espanhol.
Estarão presentes no evento Florentino Pérez, presidente do Real Madrid; Juan Ignacio Gallardo, representante da European Sports Media, organizadora do prêmio; Xabi Alonso, técnico do clube merengue; e, por fim, os jogadores do time principal.
Mbappé chegou a 62 pontos na corrida pelo troféu, disputado em forma de pesos. As cinco grandes ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália) têm valor 2 na multiplicação, o que impulsionou a pontuação do astro e o fez ultrapassar Viktor Gyokeres, que marcou 39 gols pelo Sporting no Campeonato Português.
Nesta temporada, Kylian Mbappé mantém o ritmo com qual encerrou a anterior. Na La Liga, o Real lidera com 27 pontos em dez partidas, com o camisa 9 sendo o artilheiro absoluto da competição, com 11 gols. O centroavante francês marcou cinco vezes em três jogos na Champions League, contribuindo para o aproveitamento de 100% do clube, que ocupa a vice-liderança na fase de liga.
🔢 Números de Kylian Mbappé pelo Real Madrid em 2024/25
⚽ 56 jogos
⌛ 4.612 minutos em campo
🥅 43 gols
📤 5 assistências
✅ 37 vitórias
🟰 5 empates
❌ 14 derrotas
🏆 Títulos: Supercopa da Europa e Copa Intercontinental
