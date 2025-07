Grande algoz do Palmeiras em sua passagem pelo futebol brasileiro, o técnico português Paulo Gomes elogiou Richard Ríos, nova contratação do Benfica. O treinador comandou o Botafogo de Ribeirão Preto em 2024 e conseguiu a façanha de derrotar o clube alviverde três vezes, em confrontos válidos pelo Paulistão e pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao jornal “A Bola”, o treinador português rasgou elogios ao volante colombiano e afirmou que o Benfica acertou em cheio ao contratá-lo. Segundo ele, Ríos é um jogador que consegue controlar a partida com e sem a bola, além de se destacar fisicamente no meio-campo.

continua após a publicidade

- É fácil falar sobre ele. É um motor de alta potência. Aquele tipo de jogador que comanda o jogo com e sem a bola. Tem muita influência nos duelos físicos no meio-campo e está em um nível alto de maturidade tática, depois de três anos trabalhando com Abel Ferreira. Agora sabe melhor o que fazer com e sem a bola e é muito agressivo na reação à perda da posse. É um meio-campista completo - disse o técnico.

Richard Ríos em sua apresentação no Benfica (Foto: Reprodução/X/Benfica)

– Tem muita capacidade para neutralizar o jogo do adversário, mas também constrói bem e tem um bom passe vertical. O Benfica fez uma contratação muito interessante e acredito que ele vai se encaixar bem na ideia de jogo do Bruno Lage. Consegue combinar força física com criatividade. Não digo que seja um jogador criativo, mas tem boa técnica e poder de finalização. Pode acabar sendo utilizado como um camisa 8 – completou Paulo Gomes.

continua após a publicidade

➡️Com brasileiro com futuro incerto, Manchester City se aproxima de substituto

➡️Entenda a fórmula do Real Madrid na venda de seus jogadores da base

Richard Ríos anunciado pelo Benfica

O Benfica anunciou oficialmente a contratação de Richard Ríos nesta terça-feira (22). O volante, ex-Palmeiras, já havia acertado com o clube português no último domingo (20) e, por isso, sequer foi a campo na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque.

A equipe de Lisboa vai desembolsar 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratá-lo por cinco temporadas. O Palmeiras receberá 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 136 milhões). O restante será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%). Ríos também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), distribuídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.