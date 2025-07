Anunciado oficialmente no dia 17 pelo Atlético de Madrid, Johnny Cardoso, ex-Internacional falou a respeito da ida para o novo clube em material divulgado pela LALIGA, responsável pelo Campeonato Espanhol. O volante que fez boa parte da base no Celeiro de Ases comentou sobre a empolgação de entrar para um elenco tão talentoso como o do Colchonero.

A negociação entre Real Bétis e Atlético renderá uma bolada ao Colorado. O contrato de venda para o Verdiblanco previa um 20% em cima do lucro obtido com uma futura negociação.

“Estar ao lado dos melhores é importante”

Johnny atou por duas temporadas no Bétis, ganhando o reconhecimento da torcida. Foram 78 jogos e cinco gols com a camisa verde e branca. Na atual janela de transferência na Europa ele foi negociado com o Colchonero a pedido de Diego Simeone, que procurava um camisa 7 para a equipe madrilenha.

– É um sonho de infância que estou realizando, estar ao lado dos melhores é sempre muito importante para mim – afirmou sobre a ida para o time de Madri.

O jogador ainda acrescentou:

– Vou aproveitar cada dia e tenho certeza de que vou crescer ao lado [dos grandes jogadores]. É algo muito especial, uma oportunidade única.

Os valores envolvidos

Para adquirir o volante, o Atlético desembolsou 30 milhões de euros, ou cerca de R$ 194,7 milhões na cotação atual. O Bétis havia pago ao Inter 6 milhões de euros, ou R$ 38,94 milhões. Como tem direito a 20% da mais valia, o Alvirrubro deverá receber cerca de 4,8 milhões de euros, ou R$ 31,1 milhões.

Além desse valor, ainda há os 5% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Esse percentual representa 1,5 milhão de euros, ou R$ 9,73 milhões, que serão divididos entre Avaí, Criciúma e Inter, como explicado aqui.