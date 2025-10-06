Jornal espanhol afirma que astro será problema para Real Madrid

O Real Madrid derrotou Villarrael por 3 a 1, em partida válida pela oitava rodada de La Liga, no sábado (4), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Mesmo com a grande atuação de Vini Jr, a imprensa espanhola destacou o meia Jude Bellingham, que se recupera de lesão e que perdeu minutagem no início de temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O diário espanhol "As" destacou a fala de Xabi Alonso, perguntado sobre a volta de Bellingham. Com o treinador colocando o meia inglês de volta a equação, o jornal afirmou que a questão com o astro inglês será a próxima "batata-quente" que Alonso irá resolver, após ter "turbulências" com Vini.

continua após a publicidade

— Sim, tenho certeza de que quando ele voltar, com duas semanas de treinamento, estará melhor. Ele será muito importante na próxima fase em outubro. Durante esta pausa, teremos o tempo que Jude perdeu na pré-temporada devido a uma cirurgia, e temos uma agenda lotada — afirmou o treinador do Real Madrid.

Além disso, o jornal relembrou as últimas aparições de Bellingham, que teve atuações discretas, principalmente no clássico de Madrid, contra o Atlético. O meia teve o retorno antecipado em um mês, o que, segundo o "As", foi uma decisão ruim. Porém, na sequência, elogiaram o jogador na partida contra o Villarreal, ao citarem que Jude "mostrou sinais de ter um pouco mais de atividade nas pernas".

continua após a publicidade

Jude Bellingham em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Problemas com os jovens

Com o retorno do meia inglês, o jornal ressaltou que Franco Mastantuono ou Arda Güler perderão espaço no time titular. Para o "As", Xabi Alonso terá que escolher entre a profundidade e a capacidade defensiva oferecidas por Mastantuono ou a qualidade combinatória e o jogo interior garantidos por Güler. Além disso, terá que priorizar quem está em mais sintonia com Kylian Mbappé, que está em grande fase com a camisa do Real Madrid. Entre os jovens jogadores, o turco leva a melhor, com sete participações diretas em gol em dupla com o atacante francês.

Real Madrid em La Liga

Mesmo com algumas turbulências na temporada, o Real Madrid é líder de La Liga com 21 pontos conquistados, dois a mais que o vice-líder Barcelona, que tropeçou na rodada ao ser goleado pelo Sevilla por 4 a 1. Com a pausa da Data Fifa, os Merengues retornam aos gramados apenas no dia 19, quando encara o Getafe, às 16h (de Brasília).

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.