Ídolo do São Paulo pinta cabelo de verde após classificação do Palmeiras

São Paulo e Palmeiras nutrem uma rivalidade antiga, e um ídolo do Tricolor Paulista pintou seu cabelo de verde depois da classificação palmeirense na Libertadores. O Verdão se garantiu na final da competição depois de bater a LDU por 4 a 0, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (30).

Depois de perder uma aposta, o ex-jogador Souza, ídolo do São Paulo, pintou o cabelo de verde em homenagem ao Palmeiras. Com gols de Ramon Sosa, Bruno Fuchs e dois de Veiga, o Verdão conseguiu uma virada histórica no Allianz Parque.

O ídolo do São Paulo postou a foto com o cabelo pintado assim que o jogo do Palmeiras acabou. Na legenda, Willamis de Souza Silva lamentou o ocorrido.

- Deu ruim - postou o ex-jogador.

Veja foto do ex-jogador com o cabelo verde

Souza cumpriu aposta depois da classificação do Verdão (Foto: Reprodução redes sociais)

Rivalidade entre São Paulo e Palmeiras esquenta no final de ano

A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras dispensa comentários e apresentações, mas o final de 2025 reservou fortes emoções para os torcedores desses dois gigantes do futebol brasileiro.

No confronto entre as equipes no Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista abriu 2 a 0, jogando no Morumbis, mas viu o Verdão virar para 3 a 2. O jogo foi recheado de polêmica de arbitragens, especialmente por um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, e uma possível expulsão ignorada de Andreas Pereira.

Agora, com o Verdão na final da Libertadores, o Palmeiras pode virar o primeiro tetracampeão da competição entre os times brasileiros. O São Paulo, assim como o time da Barra Funda, tem três títulos da "Glória Eterna", e não quer ver o rival levar essa vantagem.

Em compensação, os torcedores do São Paulo "zoam" o Palmeiras nas redes sociais pelo fato do Tricolor ter três mundiais.