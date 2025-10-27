Jornal detona temporada histórica de Messi: 'Quem liga?'

O jornal britânico The Guardian publicou um artigo provocativo sobre Lionel Messi, questionando a relevância da histórica temporada do craque argentino nos Estados Unidos. Em tom crítico, o colunista John Müller afirmou que, embora o camisa 10 tenha feito "a melhor temporada individual da história da MLS", o impacto do feito dentro do futebol norte-americano parece limitado.

Segundo o texto, mesmo com números impressionantes, a passagem de Messi pelo Inter Miami ainda não teria transformado a liga nem atraído o público esperado. "Seja honesto: quantos sabiam que Messi acabou de ter a melhor temporada da história da MLS?", ironizou Müller, ao apontar que o desempenho do argentino tem passado despercebido fora das redes sociais e dos vídeos de melhores momentos.

Jornal afirma que Messi teve sucesso, mas pouco impacto

O artigo do Guardian sustenta que, apesar da excelência de Messi, o craque não conseguiu "empurrar a MLS para o centro das atenções" nos Estados Unidos. Müller cita dados que indicam queda de 5,5% na média de público dos jogos e aponta que, enquanto o argentino quebra recordes, o interesse do torcedor americano segue voltado para outras ligas e modalidades.

Tradução: "Lionel Messi acabou de ter a melhor temporada da história da MLS. Alguém se importa?"

– Há pouca evidência de que o torcedor médio dos EUA esteja usando Messi como porta de entrada para a MLS – escreveu o jornalista. Ele ainda lembrou que Cristiano Ronaldo, atuando na Arábia Saudita, continua gerando mais buscas no Google dentro dos Estados Unidos do que o craque do Inter Miami.

Além disso, o Guardian destaca o contraste entre o investimento feito para trazer Messi e o retorno obtido. O contrato, que inclui participação na receita do Season Pass da Apple TV, não teria gerado os resultados esperados. Tanto que a liga anunciou que os jogos dos playoffs seriam transmitidos gratuitamente para assinantes, em uma tentativa de impulsionar a audiência.

Apesar do ceticismo do jornal britânico, os números de Messi em campo foram históricos. O argentino conquistou a Chuteira de Ouro e terminou a temporada empatado como líder em assistências, mesmo tendo perdido quase um quarto dos jogos. Nenhum outro jogador na história da MLS havia somado tantas participações em gols sem contar pênaltis.

De acordo com o site American Soccer Analysis, que mede o impacto dos jogadores através do índice "goals added", Messi foi duas vezes mais decisivo do que o segundo colocado, Denis Bouanga, e deixou para trás a temporada recordista de Carlos Vela em 2019.

Mesmo assim, Müller ironiza a percepção pública do feito. "O problema é que não há narrativa. Messi deveria dominar a MLS", escreveu. Para o jornalista, o argentino está preso em um contexto que o faz parecer previsível: "Quando vence, é porque está numa liga de aposentados; quando perde, é porque já está velho".

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami na MLS

O Guardian também questiona se a presença de Messi realmente trouxe relevância cultural ao futebol norte-americano. O jornal comparou o impacto da série documental Messi Meets America com produções como Ted Lasso e Welcome to Wrexham, apontando a diferença de engajamento – enquanto as duas primeiras somam centenas de milhares de avaliações em plataformas como o IMDb, o projeto sobre o argentino mal passa de algumas centenas.

A reportagem admite que o mundo segue fascinado pelo camisa 10, mas destaca que esse fascínio "não se converteu em uma paixão pelo futebol local". Müller chega a classificar a passagem de Messi pela MLS como "um experimento que pode acabar esquecido", lembrando que, apesar de novos recordes individuais, a liga ainda busca o impacto global que sonhava alcançar.

