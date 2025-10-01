O Tottenham empatou com o Bodø/Glimt por 2 a 2 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, na terça-feira, em Bodø (NOR). Mesmo com o tropeço fora de casa, Xavi Simons, reforço dos Spurs para a temporada, recebeu elogios da imprensa e do companheiros de equipe.

Com Dejan Kulusevski e James Maddison com lesões de longa duração, o Tottenham começou a parecer um pouco previsível no ataque. Porém, com a chegada de Simons, no final da janela de transferências, por cerca de 50 milhões de euros, parece resolver o problema da equipe de Thomas Frank. O jornal inglês "The Guardian" destacou que o meia continua em adaptação, mas recordou da assistência contra o West Ham e do bom desempenho do holandês na reação do Tottenham na Noruega.

Além da imprensa, os próprios companheiros de equipe elogiaram as atuações recentes de Xavi Simons. Compatriota e autor do primeiro gol do Tottenham no empate, Micky van de Ven destacou a criatividade do meia, que pode trazer mais coisas positivas a equipe durante a temporada.

— Ele é um jogador muito bom. Ele consegue criar muitas coisas especiais. Acho que vocês viram que ele entrou em campo e jogou muito bem. Dá para ver a criatividade dele — iniciou o zagueiro, que completou ao falar do processo de adaptação de Simons na Inglaterra e nos Spurs.

— Eu falo muito com ele. Mas o que também o ajuda muito é que ele fala muitas línguas, então consegue se dar bem com muitos outros jogadores. Tento ajudá-lo dentro e fora de campo com cada pequeno detalhe que ele pede. Estou lá para ajudá-lo o máximo possível — completou Micky.

Xavi Simons em ação pelo Tottenham (Foto: Ian Kington / AFP)

O que vem por aí?

O Tottenham volta aos gramados no sábado (4), para visitar o Leeds United, no Elland Road, às 8h30 (de Brasília). Na tabela, os Spurs ocupam a quarta colocação, com 11 pontos conquistados.

