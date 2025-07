Lenda aborda queda de Vini Jr no Real Madrid: ‘Dispensável’

Mais uma grande figura do futebol espanhol abordou a queda de rendimento de Vinicius Junior no Real Madrid. Durante entrevista para o programa "El Partidazo COPE", a lenda de La Liga e ex-goleiro do Valencia, Santiago Cañizares, destacou a pressão psicológica como um dos principais fatores para a baixa do atacante brasileiro. Ele exaltou, inclusive, a disputa da Bola de Ouro.

Durante a participação de Cañizares no programa espanhol, o ex-goleiro condicionou a queda de rendimento de Vini à questão mental e a pressão após fazer uma grande temporada 2023/24 pelo Real Madrid: “Acho que a conversa sobre a Bola de Ouro fez com que o desempenho de Vinicius caísse significativamente [...] É comum que atletas jovens, quando se aproximam do topo muito cedo, sintam a pressão de manter aquele padrão. E nem todos conseguem administrar isso mentalmente”, disse.

O argumento da lenda do Valencia se estende ao papel atual de Vinicius Junior no Real Madrid, que enfrenta certa desconfiança após desempenho abaixo, principalmente no Mundial de Clubes. “Isso o tornou, neste momento, dispensável para os torcedores do Madrid", afirmou.

Vinicius e Mbappé comemoram gol do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)

Vinicius na última temporada pelo Real Madrid

Apesar das críticas, Vinicius Junior conseguiu superar as 40 participações em gols na temporada 2024/25, com 22 gols e 19 assistências em 58 partidas. Os números são maiores que no ano anterior, o qual Vini foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA: 24 tentos e 11 passes para gols em 39 partidas. Porém, a grande diferença está nas médias. Na "sombra" de Mbappé, o brasileiro chegou a 0,70 participação direta em gol por jogo. Como protagonista, 0,90. As estatísticas abordam apenas jogos pelo Real Madrid.

