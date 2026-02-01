menu hamburguer
Endrick reencontra Lille na Ligue 1 e mira marcas de brasileiros no Lyon

Centroavante vive bom início de passagem no clube francês

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
06:00
Endrick comemora seu segundo gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1
imagem cameraEndrick comemora seu segundo gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
Grande sensação na França, Endrick irá reviver sua estreia com a camisa do Lyon ao reencontrar o Lille, pela Ligue 1, neste domingo (1º). O centroavante também mira marcas de outros brasileiros que passaram pelo clube da região de Rhône.

No dia 11 de janeiro, o Lyon visitou o Lille em jogo válido pela segunda rodada da Copa da França. Paulo Fonseca surpreendeu com Endrick iniciando a partida como titular, mas a aposta deu resultado e o centroavante brasileiro marcou o gol da classificação de seu time às oitavas de final na vitória por 2 a 1.

Com apenas três jogos feitos pelo Lyon, Endrick possui outro status e é tratado como uma realidade após quatro gols marcados e 100% de aproveitamento desde a chegada do jogador. E o centroavante vislumbra alcançar marcas expressivas no curto período que tem no clube.

Com quatro gols marcados no Lyon, Endrick já superou a quantidade de vezes que Bruno Guimarães, Jean Lucas e outros atletas balançaram as redes pelo clube francês. Neste momento, o atacante mira Edmílson, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira e autor de cinco gols pela equipe de Rhône.

Com um início impressionante, Endrick tem tudo para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros do Lyon em um futuro próximo. O centroavante precisa apenas de mais cinco gols para entrar nessa lista seleta com nomes históricos, como Juninho Pernambucano, Sonny Anderson, Fred e outros.

Endrick na lista de artilheiros brasileiros do Lyon

  1. Juninho Pernambucano - 100 gols
  2. Sonny Anderson - 94 gols
  3. Fred - 43 gols
  4. Michel Bastos - 35 gols
  5. Cris - 27 gols
  6. Lucas Paquetá - 21 gols
  7. Élber - 17 gols
  8. Constantino - 17 gols
  9. Ederson - 11 gols
  10. Tetê - 8 gols
  11. Marcelo - 8 gols
  12. Cláudio Caçapa - 7 gols
  13. Abner - 7 gols
  14. Nilmar - 7 gols
  15. Edmílson - 5 gols
  16. Endrick - 4 gols

Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1
Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

