Endrick reencontra Lille na Ligue 1 e mira marcas de brasileiros no Lyon
Centroavante vive bom início de passagem no clube francês
Grande sensação na França, Endrick irá reviver sua estreia com a camisa do Lyon ao reencontrar o Lille, pela Ligue 1, neste domingo (1º). O centroavante também mira marcas de outros brasileiros que passaram pelo clube da região de Rhône.
No dia 11 de janeiro, o Lyon visitou o Lille em jogo válido pela segunda rodada da Copa da França. Paulo Fonseca surpreendeu com Endrick iniciando a partida como titular, mas a aposta deu resultado e o centroavante brasileiro marcou o gol da classificação de seu time às oitavas de final na vitória por 2 a 1.
Com apenas três jogos feitos pelo Lyon, Endrick possui outro status e é tratado como uma realidade após quatro gols marcados e 100% de aproveitamento desde a chegada do jogador. E o centroavante vislumbra alcançar marcas expressivas no curto período que tem no clube.
Com quatro gols marcados no Lyon, Endrick já superou a quantidade de vezes que Bruno Guimarães, Jean Lucas e outros atletas balançaram as redes pelo clube francês. Neste momento, o atacante mira Edmílson, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira e autor de cinco gols pela equipe de Rhône.
Com um início impressionante, Endrick tem tudo para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros do Lyon em um futuro próximo. O centroavante precisa apenas de mais cinco gols para entrar nessa lista seleta com nomes históricos, como Juninho Pernambucano, Sonny Anderson, Fred e outros.
Endrick na lista de artilheiros brasileiros do Lyon
- Juninho Pernambucano - 100 gols
- Sonny Anderson - 94 gols
- Fred - 43 gols
- Michel Bastos - 35 gols
- Cris - 27 gols
- Lucas Paquetá - 21 gols
- Élber - 17 gols
- Constantino - 17 gols
- Ederson - 11 gols
- Tetê - 8 gols
- Marcelo - 8 gols
- Cláudio Caçapa - 7 gols
- Abner - 7 gols
- Nilmar - 7 gols
- Edmílson - 5 gols
- Endrick - 4 gols
