Jornal alerta para possivel invasão em jogo da Champions: ‘Medo’

A torcida do Eintracht Frankfurt voltou a ser tema de preocupação na Europa. Conhecida pela presença maciça em jogos fora de casa, a massa alemã pode repetir um episódio que ainda causa desconforto em dirigentes e rivais: a invasão de milhares de torcedores em estádios onde o espaço destinado aos visitantes costuma ser limitado.

Segundo o jornal espanhol "Marca", há receio de que um novo cenário de “tomada” das arquibancadas aconteça na Champions League. O temor é de que, mais uma vez, o número de fãs do Frankfurt ultrapasse em muito a carga oficial de ingressos destinada ao clube, como já ocorreu em 2022, quando cerca de 30 mil alemães dominaram o Camp Nou na partida contra o Barcelona pela Europa League.

Frankfurt tem histórico de invasão

O alerta do Marca destaca que o próximo compromisso europeu do Frankfurt pode repetir aquele roteiro incômodo para os mandantes. Experiências anteriores mostraram que torcedores alemães encontram caminhos para acessar ingressos que, em teoria, não deveriam estar disponíveis. Entre os métodos usados estão a revenda por sócios locais, a atuação de agências de turismo e até falhas em sistemas de bilheteria.

Naquela noite em Barcelona, a cena foi marcante: arquibancadas tradicionalmente azul-grená ficaram tomadas pelo branco das camisas alemãs, surpreendendo até os próprios jogadores do Barça. O episódio gerou investigação interna e um duro questionamento sobre como torcedores visitantes conseguiram superar tantas barreiras.

Mais de 30 mil torcedores do Eintracht estavam no Camp Nou (LLUIS GENE/AFP)

Agora, o temor volta à pauta. O Marca aponta que milhares de entradas já estão confirmadas para os visitantes, mas há suspeita de que o número real de alemães presentes no estádio seja muito maior. A possibilidade de grupos se espalharem por outros setores, por meio de revendas paralelas, deixa as autoridades em alerta.

A polícia local prepara uma operação reforçada, com revistas rigorosas e acompanhamento específico na ala destinada aos visitantes. O objetivo é evitar que torcedores do Frankfurt dominem diferentes áreas, como já aconteceu em confrontos anteriores. “Existe um medo justificado de que a invasão aconteça outra vez. Não é apenas questão de barulho ou festa nas arquibancadas, mas também de segurança”, publicou o Marca.

