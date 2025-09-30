Brasileiro é destaque em time de Snoop Dogg e Luka Modrić
Ronald brilha com a camisa do Swansea City
O Swansea City voltou a atrair a atenção internacional, não só apenas por seu inusitado grupo de coproprietários, que inclui o rapper Snoop Dogg e o astro Luka Modrić, mas também pelo desempenho esportivo. Entre os protagonistas deste bom momento, está o atacante brasileiro Ronald, natural de Corumbá–MT.
Aos 24 anos, Ronald registra o melhor início da carreira, ao somar quatro gols e uma assistência em apenas nove jogos na atual temporada. O jogador é o primeiro brasileiro a vestir a camisa do clube galês, que disputa a EFL Championship, a segunda divisão inglesa.
Trajetória no Futebol Europeu
Ronald vive momento especial no País de Gales, após ter sido contratado após uma passagem de destaque por Portugal, no Estrela Amadora, ao conquistar o acesso à elite, em 2024. Pelo Swansea, o atacante já acumula 76 partidas, com dez gols e oito assistências.
Antes de desembarcar no futebol europeu, Ronald construiu trajetória no Brasil. Revelado pelo Corumbaense, ele defendeu o Grêmio Anápolis, Atlético-GO e Guarani, acumulando experiência em mais de 200 partidas como profissional.
Desafios e Visibilidade
A temporada 2025/26 começou de maneira promissora para o atacante brasileiro e para o Swansea. O clube galês terá pela frente um desafio ao enfrentar o Manchester City pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, um duelo que promete colocar a equipe e seus principais jogadores em evidência.
Com o carisma global de Snoop Dogg, o prestígio de Modric e o faro de gol de Ronald, o Swansea City se consolida como um caso de sucesso que combina cultura, música e futebol em um só projeto. O atacante brasileiro, em grande fase, é peça-chave nesta narrativa que tem atraído a atenção para além das fronteiras de Gales.
