Europeus mandam recado a Xabi Alonso após atuação de Rodrygo: ‘É melhor’

O Real Madrid venceu o Kairat por 5 a 0, nesta terça-feira (30), fora de casa, pela segunda rodada da Champions League. Na ocasião, o atacante Rodrygo foi destaque da equipe espanhola ao entrar no segundo tempo do confronto e contribuir com duas assistências. Após a partida, torcedores espanhóis do clube aproveitaram o momento para mandar um recado a Xabi Alonso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na análise de alguns fãs do Real Madrid o brasileiro deve ser titular da equipe. A atuação contra o Kairat serviu de exemplo para aumentar o apoio a titularidade do camisa 11. Contudo, para a entrada dele, os torcedores apontaram para uma saída de Vini Jr.

O camisa 7 iniciou o confronto contra o Kairat entre os titulares, mas não teve um grande protagonismo dentro de campo. O fato é, que com a entrada de Rodrygo, a equipe de Xabi Alonso conseguiu intensificar o domínio ao adversário e ter mais chances de gol. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Que bom é o Rodrygo pela ponta esquerda. É um escândalo. Sim, Xabi Alonso deve colocar Rodrygo, Mbappé e Mastantuono".

Tradução: "Que bom a entrada de Rodrygo. Está pedindo mais minutos em campo. Demostrando que pode ser muito importante para o Real Madrid. Goleada da equipe de Xabi Alonso".

Tradução: "A realidade é que Rodrygo encaixa melhor no esquema de Xabi Alonso que o Vini Jr".

Tradução: "Muito bom Rodrygo, duas assistiências".

"Agora mesmo, Rodrygo pela esquerda é melhor que Vini".

Tradução: "Rodrygo é melhor que o Vini Jr".

Como foi a partida entre Kairat e Real Madrid?

Texto por: João Brandão

Na etapa inicial, o Kairat chegou duas vezes com perigo para assustar o Real Madrid, mas não conseguiu balançar as redes. Após o susto, os espanhóis tomaram conta do jogo, e Vini Jr teve uma grande chance de abrir o placar ao ser acionado em profundidade, sair cara a cara com o goleiro rival, mas finalizar pela linha de fundo. Na sequência, Mbappé recebeu uma bola na quina da área e finalizou no cantinho para grande defesa de Kalmurza. Aos 24 minutos, Mastantuono sofreu um pênalti cometido por Kalmurza, e Mbappé converteu a cobrança. Os merengues seguiram pressionando, mas não conseguiram ampliar o marcador.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Real Madrid não demorou para ampliar o placar, e Mbappé aproveitou um chutão de Courtois da defesa para o ataque, ganhou na velocidade do defensor e finalizou de cavadinha aos seis minutos para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Mbappé tabelou com Vini Jr, mas o francês desperdiçou uma chance inacreditável cara a cara com Kalmurza ao finalizar para fora. O Kairat chegou com perigo após uma finalização de fora da área de Luis Mata, que obrigou Courtois a fazer uma grande defesa. Aos 29 minutos, Rodrygo fez grande jogada pelo lado esquerdo da intermediária até a entrada da área, tocou para o meio e Güler ajeitou para Mbappé finalizar de primeira e marcar seu hat-trick. Aos 37 minutos, Rodrygo fez outra linda jogada pelo lado esquerdo, driblou um defensor do Kairat e cruzou na cabeça de Camavinga, que fez a bola morrer no fundo das redes. Nos acréscimos, Gonzalo García recebeu na área, acionou Brahim Díaz na direita, que bateu cruzado e deu números finais ao duelo.