PSG perde astros importantes dias antes de início da Champions League

O PSG vive um momento agridoce às vésperas de iniciar a defesa do título da Champions League. Apesar do começo de temporada animador – conquistando a Supercopa Europeia e vencendo jogos na Ligue 1 – o time parisiense viu seu elenco sofrer um duro golpe. Três jogadores importantes se lesionaram na vitória sobre o Lens, aumentando a lista de desfalques para o duelo contra a Atalanta, na quarta-feira.

O triunfo no Parc des Princes teve brilho de Barcola, autor dos dois gols, mas o clima no vestiário foi de preocupação. Kvaratskhelia, Kang-in Lee e Beraldo precisaram deixar o gramado, sendo que o brasileiro saiu de maca. Somados aos desfalques já conhecidos de Désiré Doué e Dembélé, os campeões europeus se veem em alerta máximo para o torneio continental.

A bruxa está solta em Paris

O técnico Luis Enrique, ainda em recuperação de uma fratura na clavícula e ausente do banco de reservas, tentou preservar alguns titulares, mas não conseguiu evitar o pior. Kvaratskhelia foi o primeiro a sentir: após forte choque aos 30 minutos, o georgiano pediu substituição imediata. Pouco depois, Kang-in Lee também saiu com dores musculares. Beraldo completou a lista de baixas, deixando o campo de maca e aumentando a apreensão do departamento médico.

Com tantos problemas, o PSG chega à estreia da Champions League com um elenco enfraquecido. A equipe encara a Atalanta no meio da semana precisando provar que mantém a força coletiva que a levou ao título europeu. Além das lesões, o momento físico preocupa: mesmo com a série de vitórias, o time ainda parece em ritmo de pré-temporada, com dificuldades para impor intensidade contra adversários bem posicionados.

Apesar disso, Barcola mostrou que pode ser um diferencial imediato. Único atacante titular plenamente disponível, o jovem brilhou contra o Lens, marcando um golaço no primeiro tempo e outro no segundo. O talento individual segue garantindo pontos no cenário doméstico, mas as noites europeias exigirão mais organização e menos improviso do treinador espanhol.

