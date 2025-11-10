menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Três jogadores são cortados da seleção argentina por falta de vacina

Jogadores foram cortados por não apresentarem o comprovante de vacinação contra a febre amarela

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
15:30
Lionel Scaloni - Argentina
imagem cameraLionel Scaloni conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Chris Arjoon / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A seleção argentina sofreu três baixas inesperadas para o amistoso contra Angola, que será disputado nesta sexta-feira (14), às 13h (de Brasília). Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone, todos do Atlético de Madrid, foram cortados da convocação por não apresentarem o comprovante de vacinação contra a febre amarela, exigência obrigatória para entrada no país africano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou a decisão nesta segunda-feira, informando que os jogadores não enviaram a documentação dentro do prazo estipulado. Sem a vacina, o trio não poderá participar da última partida da Argentina em 2025.

continua após a publicidade

As ausências se somam à de Enzo Fernández, do Chelsea, que já havia sido desconvocado no fim de semana por conta de uma lesão no joelho direito. O meio-campista permanecerá em Londres para seguir o processo de recuperação.

Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Scaloni lida com novas mudanças no elenco

O técnico Lionel Scaloni enfrenta mais uma série de ajustes na convocação. Além dos cortes por motivos médicos e administrativos, ele já havia precisado negociar a liberação de atletas que atuam no futebol argentino, como Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero e Facundo Cambeses, devido à reta final do Clausura.

continua após a publicidade

Para compensar as baixas, a comissão técnica anunciou a convocação de Kevin Mac Allister, que pode estrear pela seleção principal, e o retorno de Lisandro Martínez, recuperado de uma lesão ligamentar — embora o zagueiro participe apenas dos treinamentos. Emiliano Buendía também foi chamado de última hora.

Emiliano Buendia comemora gol do Aston Villa contra o Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Emiliano Buendia comemora gol do Aston Villa contra o Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O duelo com Angola encerrará o calendário da equipe campeã mundial neste ano. A próxima partida da Argentina será apenas em março de 2026, na Finalíssima contra a Espanha, antes da disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Convocação da Argentina

Goleiros
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Walter Benítez - Crystal Palace
Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Defensores
Juan Foyth - Villarreal
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
Nicolás Otamendi - Benfica
Marcos Senesi - AFC Bournemouth
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Valentín Barco - Strasbourg

Meias
Alexis Mac Allister - Liverpool
Máximo Perrone - Como 1907
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Enzo Fernández - Chelsea
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Giovani Lo Celso - Real Betis
Nicolás Paz - Como 1907

Atacantes
Lionel Messi - Inter Miami
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Gianluca Prestiani - Benfica
Nicolás González - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Inter de Milán
Flaco López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Joaquín Panichelli - Strasbourg

Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela
Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela (Foto: Juan Mabromata/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias