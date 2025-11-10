Três jogadores são cortados da seleção argentina por falta de vacina
Jogadores foram cortados por não apresentarem o comprovante de vacinação contra a febre amarela
A seleção argentina sofreu três baixas inesperadas para o amistoso contra Angola, que será disputado nesta sexta-feira (14), às 13h (de Brasília). Julián Álvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone, todos do Atlético de Madrid, foram cortados da convocação por não apresentarem o comprovante de vacinação contra a febre amarela, exigência obrigatória para entrada no país africano.
A Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou a decisão nesta segunda-feira, informando que os jogadores não enviaram a documentação dentro do prazo estipulado. Sem a vacina, o trio não poderá participar da última partida da Argentina em 2025.
As ausências se somam à de Enzo Fernández, do Chelsea, que já havia sido desconvocado no fim de semana por conta de uma lesão no joelho direito. O meio-campista permanecerá em Londres para seguir o processo de recuperação.
Scaloni lida com novas mudanças no elenco
O técnico Lionel Scaloni enfrenta mais uma série de ajustes na convocação. Além dos cortes por motivos médicos e administrativos, ele já havia precisado negociar a liberação de atletas que atuam no futebol argentino, como Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero e Facundo Cambeses, devido à reta final do Clausura.
Para compensar as baixas, a comissão técnica anunciou a convocação de Kevin Mac Allister, que pode estrear pela seleção principal, e o retorno de Lisandro Martínez, recuperado de uma lesão ligamentar — embora o zagueiro participe apenas dos treinamentos. Emiliano Buendía também foi chamado de última hora.
O duelo com Angola encerrará o calendário da equipe campeã mundial neste ano. A próxima partida da Argentina será apenas em março de 2026, na Finalíssima contra a Espanha, antes da disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.
Convocação da Argentina
Goleiros
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Walter Benítez - Crystal Palace
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Defensores
Juan Foyth - Villarreal
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
Nicolás Otamendi - Benfica
Marcos Senesi - AFC Bournemouth
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Valentín Barco - Strasbourg
Meias
Alexis Mac Allister - Liverpool
Máximo Perrone - Como 1907
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Enzo Fernández - Chelsea
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Giovani Lo Celso - Real Betis
Nicolás Paz - Como 1907
Atacantes
Lionel Messi - Inter Miami
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Gianluca Prestiani - Benfica
Nicolás González - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Inter de Milán
Flaco López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Joaquín Panichelli - Strasbourg
