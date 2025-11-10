Guardiola cita Vini Jr após vitória contra o Liverpool: 'Muito rápido'
Treinador comparou atacante do City ao brasileiro
O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 no último domingo (9) e um tema chamou atenção durante a coletiva pós-jogo. Em seu milésimo jogo como treinador, Pep Guardiola citou Vini Jr. ao elogiar o lateral-direito Bradley, dos Reds, que foi o oponente principal de Jeremy Doku.
Pep Guardiola foi questionado sobre o desempenho de Doku, que marcou um dos gols da vitória dos Citizens e ganhou ainda mais destaque após vencer disputas contra o lateral Bradley.
"Um dos melhores, de longe (jogos de Doku), por causa da sua influência. O lateral-direito deles, Bradley, é muito rápido. Eu o vi outro dia contra o Vinicius no jogo contra o Real Madrid e ele jogou muito bem, mas o Doku foi incrível. Ele nunca será um dos artilheiros, mas tem atributos especiais. Como o drible. E ele ouve quando você diz que precisa melhorar em algumas coisas", disse Guardiola.
Citado por Guardiola e criticado na Espanha
Durante o empate entre Real Madrid e Rayo Vallecano, Vinicius Júnior protagonizou mais um episódio polêmico com torcedores rivais, o que levou o jornal "Mundo Deportivo" a criticar de forma bastante contundente o brasileiro.
Vaiado desde o primeiro momento e sempre que tocava na bola, o brasileiro tentou manter a compostura, mas no fim a tensão o dominou. Vinicius Júnior mais uma vez não hesitou em responder às provocações, fazendo um sinal do número 2, em alusão à segunda divisão, para a torcida e também ironizando a presença dos torcedores do Rayo Vallecano contra o Real Madrid:
"Pagaram para me ver", disse Vinicius, em vídeo captado pela emissora "MoviStar".
