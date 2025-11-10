menu hamburguer
Futebol Internacional

Guardiola cita Vini Jr após vitória contra o Liverpool: 'Muito rápido'

Treinador comparou atacante do City ao brasileiro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2025
15:10
Vini Jr disputa bola com Conor Bradley em Liverpool x Real Madrid (Foto: Paul Ellis / AFP)
imagem cameraVini Jr disputa bola com Conor Bradley em Liverpool x Real Madrid (Foto: Paul Ellis / AFP)
Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 no milésimo jogo de Pep Guardiola.
Guardiola elogiou o lateral Bradley, do Liverpool, e comparou seu desempenho ao de Vinicius Júnior.
Jeremy Doku, do City, destacou-se ao marcar um gol e vencer disputas contra Bradley.
O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 no último domingo (9) e um tema chamou atenção durante a coletiva pós-jogo. Em seu milésimo jogo como treinador, Pep Guardiola citou Vini Jr. ao elogiar o lateral-direito Bradley, dos Reds, que foi o oponente principal de Jeremy Doku.

Pep Guardiola foi questionado sobre o desempenho de Doku, que marcou um dos gols da vitória dos Citizens e ganhou ainda mais destaque após vencer disputas contra o lateral Bradley.

"Um dos melhores, de longe (jogos de Doku), por causa da sua influência. O lateral-direito deles, Bradley, é muito rápido. Eu o vi outro dia contra o Vinicius no jogo contra o Real Madrid e ele jogou muito bem, mas o Doku foi incrível. Ele nunca será um dos artilheiros, mas tem atributos especiais. Como o drible. E ele ouve quando você diz que precisa melhorar em algumas coisas", disse Guardiola.

Doku foi o destaque do City contra o Liverpool para Guardiola (Foto: Darren Staples / AFP)
Citado por Guardiola e criticado na Espanha

Durante o empate entre Real Madrid e Rayo Vallecano, Vinicius Júnior protagonizou mais um episódio polêmico com torcedores rivais, o que levou o jornal "Mundo Deportivo" a criticar de forma bastante contundente o brasileiro.

Vaiado desde o primeiro momento e sempre que tocava na bola, o brasileiro tentou manter a compostura, mas no fim a tensão o dominou. Vinicius Júnior mais uma vez não hesitou em responder às provocações, fazendo um sinal do número 2, em alusão à segunda divisão, para a torcida e também ironizando a presença dos torcedores do Rayo Vallecano contra o Real Madrid:

"Pagaram para me ver", disse Vinicius, em vídeo captado pela emissora "MoviStar".

circulo com pontos dentroTudo sobre

