Ex-Botafogo, Artur Jorge goleia time de seu filho pelo Campeonato do Catar

Al-Rayyan, equipe do campeão da Libertadores de 2024 ,venceu por 5 a 1 fora de casa

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
15:23
Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Mauro Pimental/AFP
Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Mauro Pimental/AFP)
O treinador português Artur Jorge comandou a atuação de destaque do Al-Rayyan, que venceu o Al-Shahaniya por 5 a 1, em partida válida pela 7ª jornada do Campeonato do Catar. O confronto, no entanto, teve um componente especial: o adversário e dono da casa era a equipe onde atua seu filho, que leva o mesmo nome do ex-técnico do Botafogo.

Aos 31 anos, Artur Jorge entrou no intervalo da partida e tornou o confronto simbólico. No entanto, quem se deu melhor foi a equipe do comandante, que jogou com consistência e autoridade durante os 90 minutos, sendo fruto de um bom rendimento ofensivo do Al-Rayyan

— Foi um jogo especial, claro. Mas o foco esteve sempre no coletivo, em continuar o nosso crescimento e melhorar a cada rodada — destacou o treinador.

Com o triunfo, o Al-Rayyan chegou aos 16 pontos e somou pontos importantes na luta pelas primeiras posições do campeonato. Atualmente, o time do ex-Botafogo é o 4º colocado no Campeonato Saudita, o que reforça o objetivo de Artur Jorge desde o início da temporada: consolidar o clube entre os protagonistas do futebol catari.

Artur Jorge, técnico do Al Rayyan e ex-Botafogo, durante goleada sobre o Al-Shahaniya (Foto: Reprodução)
Artur Jorge, técnico do Al Rayyan e ex-Botafogo, durante goleada sobre o Al-Shahaniya (Foto: Reprodução)

Próximo adversário do Al-Rayyan

O Al-Rayyan volta a campo na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, contra o Al Sailiya, às 13h30 (de Brasília). O adversário é o 10º colocado na tabela de classificação, duas à frente da zona de rebaixamento.

