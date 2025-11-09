menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

PC Oliveira vê erro de arbitragem em Santos x Flamengo

Equipes se enfrentaram pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
20:31
PC Oliveira vê erro da arbitragem em Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Globo)
imagem cameraPC Oliveira vê erro da arbitragem em Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Globo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, neste domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o especialista Paulo César de Oliveira identificou um erro do árbitro Savio Pereira Sampaio em um lance envolvendo o atacante Samuel Lino.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 29 minutos, quando o jogador do Flamengo foi derrubado por Igor Vinícius. Em campo, a arbitragem entendeu que o atleta simulou o contado, e assim, o advertiu com um cartão amarelo por simulação.

Na transmissão da partida, pelo Premiere FC, o especialista Paulo César de Oliveira discordou da decisão do árbitro no lance. A opinião do comentarista foi exposta pelo narrador Luiz Carlos Júnior.

continua após a publicidade

- Na opinião do Paulo César de Oliveira, nosso especialista de arbitragem, a falta em cima do Samuel Lino existiu - revelou o narrador.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias