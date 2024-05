Jorge Jesus dispara sobre futuro no Al-Hilal após fim de temporada: ‘Não sei qual será o meu destino’

(Foto: Fayez NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 13:19 • Riade (SAU)

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, concedeu entrevista coletiva depois da vitória por 3 a 0 sobre o Al Taawoun, fora de casa, nesta sexta-feira (3), e falou sobre seu futuro no clube após término de contrato e deu incerteza sobre sua estadia no Oriente Médio.

- O meu contrato termina no fim da temporada e não sei qual será o meu destino, mas atualmente meu foco está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato, estou pensando no campeonato - disse Jorge Jesus, após a partida.

Em excelente campanha na temporada, o Al-Hilal teve ótimos resultados no Campeonato Saudita e quebrou o recorde histórico de maior sequência de vitórias no futebol, com 34 vitórias. O próximo confronto da equipe será fora de casa, contra o Al-Alhi, terceiro colocado na competição.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Além disso, o time de Jorge Jesus conquistou a Supertaça da Arábia Saudita e é finalista da Copa do Rei Saudita, e encaram o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na final. A cinco jogos do fim do Campeonato Saudita, o clube de Riade tem uma vantagem de 12 pontos para o vice-líder e pode ser campeão na próxima rodada em caso de vitória.