Com gol brasileiro, Al-Hilal passa do Al-Ittihad e vai para final da Copa da Arábia Saudita

(Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 17:27 • Riade (SAU)

Na tarde desta terça-feira (30), Al-Hilal visitou o Al-Ittihad no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e venceu por 2 a 1 com um a menos na partida da semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita. O elenco comandado por Jorge Jesus abriu o placar com gol de Michael, Hamdallah deixou tudo igual para o time de casa e Saud Abdulhamid fechou o caixão dos auri-negros perto do fim da partida, confirmando a vaga da equipe de Riade para a final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Com gols anulados pros dois lados, partida se iniciou com certa superioridade dos Blues, o time conseguiu abrir o placar aos 25 minutos com Michael, mas após a expulsão de Milinkovic-Savic, a partida ficou complicada para os visitantes. No segundo tempo os mandantes obtiveram o domínio do jogo e empataram a partida Hamdallah, artilheiro do Al-Ittihad na temporada, mas não conseguiram triunfar sobre o recordista e líder do Campeonato Saudita.

(Foto: Divulgação / Al-Hilal)