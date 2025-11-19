Joia do Palmeiras explica saída do City rumo à Espanha: 'Minha ideia era ficar'

Vitor Reis, ex-Palmeiras e atualmente no Girona, detalhou os motivos que o levaram a deixar o Manchester City por empréstimo. Em entrevista concedida à agência internacional EFE, o defensor explicou que a mudança para a Espanha foi planejada como parte de um processo de evolução, buscando minutos, competitividade e exposição em uma liga de alto nível.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes das declarações, o jogador já havia deixado claro que seu foco era encontrar um ambiente no qual pudesse acelerar o próprio desenvolvimento. A decisão ocorreu após conversas diretas com Pep Guardiola. O treinador espanhol avaliou o momento do jovem zagueiro e expôs a dificuldade que teria para atuar com regularidade no City. Foi a partir desse diálogo que Vitor passou a considerar seriamente a ida para o Girona, onde teria mais chances de jogar e enfrentar adversários de peso na La Liga.

continua após a publicidade

– Foi um passo importante na minha carreira. Conseguir tempo de jogo, jogar na LaLiga, uma liga enorme, contra grandes equipes. Não foi um passo para trás, foi mais um passo na minha evolução. Minha ideia inicial era ficar, mas depois conversei com o Pep. Ele foi muito realista comigo e eu entendi que o melhor para mim seria vir para o Girona para ter mais tempo de jogo. Desde que tomei essa decisão, estou muito feliz – disse o zagueiro.

Vitor Reis em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Girona)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Vitor Reis falou sobre jogar contra Barcelona

Um dos argumentos para a ida para a Espanha, foi jogar em uma liga forte, e Vitor Reis experimentou isso duelando contra o Barcelona. O defensor comentou a experiência de enfrentar a equipe culé pela primeira vez, lembrando que cresceu acompanhando o time catalão durante a era de Neymar, Messi e Suárez.

continua após a publicidade

– Foi mais um sonho realizado. É um dos times que acompanho desde criança, desde a época de Neymar, Messi e Suárez. É um momento que ficará para sempre gravado na minha memória – afirmou Vitor Reis.

Ainda sobre a transferência para o Girona, Vitor Reis revelou que conversou com Savinho, ex-jogador da equipe espanhola. O zagueiro recebeu conselhos do atacante, que recomendou a mudança e apoiou a decisão do ex-Palmeiras.

– Foi ele quem me disse para aproveitar a oportunidade e vir para cá. O Savinho adora Girona. Ele só me falou coisas boas sobre Girona, e tudo se confirmou – finalizou o ex-Palmeiras.

A aposta tem dado resultado. Além da evolução técnica, Vitor Reis já lidera um ranking importante: é o jogador sub-20 com mais minutos na atual edição do Campeonato Espanhol, com 888 minutos. O zagueiro supera nomes como Arda Güler, Lamine Yamal e Franco Mastantuono, consolidando-se como uma das principais revelações da temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.