Em entrevista, Iza relembra traição e Yuri Lima apaga fotos com a cantora

A cantora IZA explicou pela primeira vez os motivos que a levaram a expor publicamente a traição de Yuri Lima, pai de sua filha Nala, em julho de 2024. Em entrevista ao caderno ELA, do jornal O Globo, publicada neste domingo (5), a artista afirmou que não se arrepende da decisão tomada naquele momento.

continua após a publicidade

- Enquanto mulher, não me arrependo do que fiz. Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: 'Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada'. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance. Hoje, me sinto mais madura para lidar com as coisas de outra forma - declarou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo o portal "O Dia", Yuri teria apagado, nesta segunda (6), todas as fotos que tinha com a cantora em suas redes sociais. Atualmente, as fotos não estão visíveis no perfil do jogador e todas as outras publicações têm os comentários restritos. Ambos ainda se seguem mutuamente no Instagram.

continua após a publicidade

Na entrevista, Iza também abordou as críticas que tem recebido desde que reatou o relacionamento com Yuri.

- Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam - disse a cantora sobre o momento em que decidiu compartilhar um vídeo no Instagram anunciando o término.

Iza, Yuri Lima e Nala em festa de aniversário (Foto: Reprodução)

Relembre polêmica com Yuri Lima durante gravidez de Iza

O caso ganhou repercussão quando o portal Leo Dias divulgou prints de conversas e videochamadas entre Yuri Lima e a suposta amante, incluindo trocas de nudes e áudios com conteúdo sexual. A mulher envolvida teria tentado vender o material por R$ 30 mil ao jornalista, que encaminhou o conteúdo à assessoria da cantora.

continua após a publicidade

A própria artista confirmou a infidelidade do companheiro naquele momento nas redes sociais. Contudo, os dois reconciliaram a relação após um curto período. No nascimento de Nala, no dia 13 de outubro, o casal já estava junto novamente.

O relacionamento entre IZA e Yuri Lima começou em dezembro de 2022, antes do episódio de traição que ocorreu durante a gravidez da cantora, que resultou no nascimento de Nala. Em 2025, Yuri anunciou a reconciliação do casal, e compartilhou bons momentos em família com a filha.

Aos 30 anos, o atleta optou por dar uma pausa na carreira dentro do futebol para se dedicar a vida em família.

Outros trechos da entrevista

Sobre as críticas que tem recebido nas redes sociais após reatar com Yuri Lima, especialmente depois de seu discurso sobre empoderamento durante apresentação no The Town, IZA foi direta:

- Não estou lidando nem vendo (os comentários). Entendo que muito do que se fala é reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo, mas há quem só queira incitar o ódio (...) Estou fugindo. Para eu estar superconectada, preciso me sentir muito bem porque sei que vou me deparar com todo o tipo de coisa - afirmou.

