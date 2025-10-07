Ex-jogador é preso por suspeita de abuso sexual infantil

Omar Bravo, ex-atacante mexicano de 45 anos, foi preso por suspeita de abuso sexual infantil em Zapopan, México. A detenção ocorreu no sábado (4), após investigações baseadas em denúncia formal contra o ex-jogador. A informação foi dada primeiramente pelo portal "Reuters".

As autoridades mexicanas afirmam que o antigo atleta teria abusado múltiplas vezes de uma adolescente nos últimos meses. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público mexicano, que mantém o processo em andamento para apurar todas as circunstâncias relacionadas às acusações. A identidade da vítima não foi revelada para preservar seus direitos.

Bravo deverá comparecer ao tribunal nos próximos dias para responder formalmente às acusações. Até o momento, não foram divulgadas declarações do ex-jogador ou de seus representantes legais sobre o caso.

As autoridades não detalharam as razões específicas que motivaram a investigação nem as circunstâncias exatas dos supostos abusos. O Ministério Público continua reunindo evidências para esclarecer completamente os fatos relacionados ao caso.

Carreira de Bravo

O ex-atacante, que se aposentou em 2020, construiu carreira expressiva no futebol mexicano. Com 214 gols marcados em duas passagens pelo Guadalajara, onde é o maior artilheiro da história do clube. A trajetória de Bravo inclui também participação pela seleção mexicana na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, além de 15 gols anotados em 66 partidas internacionais.

