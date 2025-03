Joia do Manchester United rejeita nova oferta de renovação do clube

O meio-campista Kobbie Mainoo rejeitou a nova proposta de renovação pelo Manchester United, de acordo com o jornal inglês The Guardian. O jogador de 19 anos ainda possui dois anos de contrato, porém os Reds entendem que, caso o atleta não renove, o clube precisa vende-lo para não perde-lo de graça na metade 2027.

Mainoo - Meio campista do Manchester United (Foto: Divulgação/kobbie)

O salário de Mainoo é um grande impasse para a assinatura da renovação. O jogador, criado na base do United, recebe em torno de 20 mil euros por semana (cerca de 125 mil reais). Os agentes do atleta querem um salário correspondente ao seu papel no time inglês.

Atualmente, o jovem é avaliado em 70 milhões de euros (cerca de 440 milhões de reais). O Chelsea é um dos clubes interessados na contratação de Mainoo, no entanto, o jogador não tem planos de permanecer na Premier League.

Lesão e perda de espaço no Manchester United

A joia de 19 anos perdeu espaço no time de Old Trafford depois de sua lesão na panturrilha. Rúben Amorim, técnico do clube, admitiu que Mainoo não pode ser utilizado em uma função que não seja a de meia armador.

“Ele estava lutando muito na defesa, como meio-campista – agora mais como um número 10, você pode sentir que ele está jogando na bola mais perto da área e perto da área é muito bom com suas pequenas conexões. Precisamos de tempo para trabalhar com os jogadores sobre qual é a melhor posição deles", disse o treinador português.

