Em coletiva posterior ao empate do Manchester United contra a Real Sociedad, o técnico Rúben Amorim emitiu opinião polêmica. Segundo o português, mesmo sendo a competição de segundo escalão do continente, a Europa League é mais difícil do que a Champions.

- No começo, as pessoas falam sobre a nossa rotação, especialmente na Europa. Temos que mudar sempre, é muito difícil. A Europa League é muito mais difícil, na minha opinião, do que a Champions League. Não os jogos, mas a recuperação para jogar a Premier League no fim de semana. Então precisamos lidar com isso - disse Rúben Amorim.

O comentário de Rúben Amorim vai de encontro ao momento vivido pelo United na temporada. Além dos maus resultados, a equipe lida constantemente com baixas por lesão. Para o duelo frente a Real Sociedad, por exemplo, foram oito desfalques. Com isso, apenas cinco jogadores de linha estiveram disponíveis no banco de reservas.

Com pouco tempo de descanso, o United retorna aos gramados já no domingo (9), para clássico contra o Arsenal pela Premier League. Em sua coletiva, Rúben Amorim atualizou o estado clínico de alguns jogadores, indicando notícias positivas para os torcedores.

- Lisandro está fora, Kobbie (Mainoo) pode retornar. Maguire precisamos ter cuidado. Manu (Ugarte) vai retornar. Acho que Luke Shaw e Mason Mount podem retornar também. Eles definitivamente vão retornar, especialmente Mason Mount. Não queria dizer nada, mas tenho esperanças de que Amad Diallo voltará antes do fim da temporada - comentou.

Diallo comemorando gol pelo Manchester United (Foto: Oli SCARFF/AFP)

Desempenho do Manchester United na Europa League

Apesar do empate na Espanha, o Manchester United ainda destoa com grandes chances de ir longe na Europa League. Prova disso é que a equipe a última invicta da competição e, mesmo indo mal na Inglaterra, vem desempenhando bem no torneio internacional. São cinco vitórias e quatro empates em nove jogos. A decisão, em Old Trafford, será na próxima quinta, dia 13.