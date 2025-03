Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (8), em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 9h30 (de Brasília), no The City Ground, em Nottingham (ING), com transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming) ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Nottingham Forest e Manchester City

✅ FICHA TÉCNICA

NOTTINGHAM FOREST X MANCHESTER CITY

28ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Chris Kavanagh

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espirito Santo)

Sels, Williams, Murillo, Milenkovic e Aina; Anderson, Domínguez, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Elanga; Wood.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson, Gvardiol, Rúben Dias, Khusanov e Lewis; Nico, Kovacic, Doku, Marmoush e Savinho; Haaland.

