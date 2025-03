Ex-jogador do Manchester United ganha na loteria

Clifford Bull, ex-jogador do Manchester United, da Premier League, e sobrevivente do acidente aéreo de Munique em 1958, ganhou £400 mil, cerca de R$ 3 milhões, na loteria "People’s Postcode Lottery", da Inglaterra. O anúncio aconteceu no último domingo (2). Aos 82 anos, o antigo atleta foi um dos 240 vencedores do prêmio total de R$ 24 milhões.

A chegada do antigo jogador ao Manchester United aconteceu em 1957, aos 15 anos. Em fevereiro do ano seguinte, o time principal sofreu um acidente aéreo em Munique, resultando na morte de 23 pessoas, incluindo seis jogadores. Naquela época, Clifford Bull ainda se encontrava nas categorias de base do clube, e por isso, não estava presente na delegação.

Após dois anos jogando pelo United, Bull transferiu-se para o Nottingham Forest, onde encerrou sua carreira de jogador prematuramente. Ele deixou de atuar nos gramados aos 26 anos, após ser submetido a uma série de operações para tratar lesões no joelho.

Fora dos gramados, ele se tornou funcionário do Nottinganham Forest, último clube por qual atuou. Atualmente, Clifford Bull é um patriarca de uma grande família inglesa. Ele é pai de três filhas, tendo sete netos e três bisnetos.

- Estou completamente atônito, ainda estou sem palavras. Isso abre tantas possibilidades. Posso pagar as férias para toda a família, esse seria o meu sonho, levar todos nós para viajar, o que no último cálculo eram 22 pessoas. Isso me faria muito, muito feliz - disse o ex-jogador, em entrevista a imprensa inglesa.

Trágico acidente na história do Manchester United

No dia 6 de fevereiro de 1958, o avião que transportava o elenco dos Red Devils sofreu um acidente na região de Munique, na Alemanha. A delegação retornava de um compromisso na Iugoslávia, quando sofreu o trágico acidente aéreo. O incidente ocorreu durante uma parada para reabastecimento.

Após duas tentativas frustradas de decolagem sob neve pesada, a terceira tentativa levou a uma colisão fatal. O avião, um Airspeed Ambassador da British European Airways, não alcançou a velocidade necessária, colidiu com uma cerca, atravessou uma rua e uma asa se chocou com uma casa, incendiando-se em seguida. Ao todo, 23 pessoas morreram, incluindo oito jogadores.