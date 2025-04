Messi dá declaração surpreendente sobre volta ao Barcelona e próxima Copa do Mundo

Protagonista do Inter Miami, Lionel Messi declarou que esteve próximo de retornar ao Barcelona antes de acertar sua ida para os Estados Unidos. Em entrevista ao canal "Simplemente Fútbol", o argentino afirmou que tinha o desejo de voltar a atuar na Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Tive a intenção de voltar ao Barcelona e estar onde sempre quis estar, mas não foi possível novamente. E foi uma decisão familiar. Não queria jogar em outra equipe na Europa, não me passava pela cabeça. Foi uma decisão familiar viver nos Estados Unidos e disputar uma liga em que o clube está crescendo e tem ilusão de ganhar coisas grandes.

continua após a publicidade

Messi também abriu o jogo sobre sua participação na próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026. O atleta não assegurou sua presença, embora tenha indicado que queira disputar mais um Mundial com a Argentina.

- A Copa do Mundo está longe, mas passa rápido. Este ano vai ser importante. Jogar com continuidade, me sentir bem. Ano passado tive algumas lesões. Esse ano fiz uma boa pré-temporada, comecei bem e me sinto bem. Mas é uma temporada longa, porque não termina até dezembro e tem o Mundial de Clubes. Penso (em jogar a Copa), mas não quero colocar metas. Verei como me sinto fisicamente no dia a dia e serei sincero comigo.

continua após a publicidade

Na última Data Fifa, Lionel Messi não defendeu a Argentina nos jogo contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo por conta de uma pequena lesão muscular. No entanto, o argentino já voltou a atuar pelo Inter Miami e vem sendo peça decisiva da equipe de Javier Mascherano.