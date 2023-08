O jovem de 21 anos tinha acordo verbal com o Napoli, mas ficou encantado com a proposta do clube saudita. Os valores da negociação ainda não foram divulgados, mas a transferência fugiu um pouco dos padrões dos últimos meses. O aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local tem auxiliado na ida de jogadores mais experientes para o país, como Cristiano Ronaldo e Benzema. Veiga, porém, é o primeiro jogador abaixo dos 23 anos de idade a aceitar o movimento.