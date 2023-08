Os negociantes árabes entendem que é importante que as negociações cheguem a um fim positivo o mais rápido possível. Os Falcões Verdes já atuam na próxima Data Fifa, enfrentando Costa Rica e Coreia do Sul em terras inglesas. Os compromissos posteriores também são cruciais: em novembro, começam as eliminatórias asiáticas para o Mundial de 2026, nas quais os sauditas estão em um grupo com Jordânia, Tadjiquistão e o vencedor da pré-eliminatória de Camboja e Paquistão.