Joia brilha no fim, e Liverpool bate Newcastle pela Premier League
Rio Ngumoha, de 16 anos, marca no fim e Reds seguem com 100% de aproveitamento
O Liverpool derrotou o Newcastle por 3 a 2, nesta segunda-feira (25), no St. James Park, em Newcastle (ING), pela segunda rodada da Premier League. Após abrir 2 a 0 e com um jogador a mais, os Reds sofreram o empate no fim. Porém, aos 50 minutos do segundo tempo, o jovem Rio Ngumoha brilhou e marcou para dar a vitória aos atuais campeões da Inglaterra.
Com o resultado, o Liverpool fica na terceira colocação, com seis pontos, os mesmos do líder Tottenham e vice-líder Arsenal, mas com desvantagem no saldo. Do outro lado, o Newcastle está na 15ª colocação, com apenas um ponto conquistado.
Como foi a partida entre Newcastle e Liverpool?
Primeiro tempo
Os primeiros lances de jogo foram truncados, com faltas duras de ambos os lados. Após os dez minutos, o Liverpool teve a primeira chance com Wirtz, mas Pope fez a defesa. Na jogada seguinte, foi a vez do Newcastle chegar com perigo com Elanga, que cruzou rasteiro para a pequena área, mas sem nenhum desvio. Na sequência, os Magpies seguiram na pressão, mas, sem um jogador de referência no ataque, não conseguiram finalizar ao gol, com muitos erros no último passe.
Do outro lado, o Liverpool teve poucas chances de ataque, porém, em uma delas, chegaram ao gol. Em chute de fora da área rasteiro, Gravenberch pegou Pope no contrapé e abriu o placar para os Reds. Nos acréscimos, a vida do Newcastle ficou mais difícil após expulsão de Anthony Gordon por uma entrada duríssima em Van Dijk.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, logo na primeira chance, Ekitiké disparou pelo meio de campo e tocou para Salah, após bate-rebate com o egípcio, a bola sobrou para o atacante francês que bateu na entrada da área e superou Pope para ampliar o placar. O lance foi tão rápido, que Eddie Howe, treinador do Newcastle, ainda estava no vestiário no momento do gol.
Mesmo com o gol e 10 em campo, o Newcastle não se entregou. Aos 12 minutos, em cruzamento de Tino Livramento, Bruno Guimarães subiu mais alto que Milos Kerkez para cabecear e superar Alisson para diminuir a desvantagem. Em busca do empate, o time da casa seguiu no ataque, mas sem conseguir concretizar as oportunidades.
Já perto dos acréscimos, o Newcastle conseguiu o empate para explodir o estádio. Em cobrança de falta de Nick Pope, no campo de defesa, Osula aproveitou o erro da linha alta do Liverpool para encher o pé e estufar a rede de Alisson.
Com 11 minutos de acréscimos, o time da casa seguiu com mais ímpeto ofensivo, porém, que chegou ao gol foi o Liverpool. Em jogada pela direita, Elliott cruzou rasteiro e, após corta luz de Salah, Ngumoha bateu de primeira para marcar o terceiro do Liverpool, aos 50 minutos. No desespero e goleiro na área, o Newcastle se atirou ao ataque, mas sem sucesso. Final de jogo, 3 a 2 Reds.
O que vem por aí para Newcastle e Liverpool?
No domingo (31), o Liverpool recebe o Arsenal, em confronto direto pelo topo da Premier League, às 12h30, em Anfield. Já o Newcastle visita o Leeds United, no sábado (30), em Elland Road, às 13h30.
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 2x3 Liverpool
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Tony Harrington (quarto árbitro)
📺VAR: John Brooks (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)
🥅 Gols: Ryan Gravenberch, 35'/1ºT (0-1); Hugo Ekitiké, 1'/2ºT (0-2); Bruno Guimarães, 12'/2ºT (1-2); William Osula, 43'/2ª (2-2); Rio Ngumoha, 50'/2ª (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Ryan Gravenberch (LIV), Ibrahima Konaté (LIV), Dan Burn (NEW), Bruno Guimarães (NEW), Connor Bradley (LIV)
🟥 Cartões vermelhos: Anthony Gordon (NEW)
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier (Lewis Hall), Fabian Schär (Malick Thiaw), Dan Burn, Tino Livramento; Sandro Tonali (Lewis Miley), Bruno Guimarães, Joelinton (Jabob Ramsey); Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes (William Osula).
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Milos Kerkez, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Dominik Szoboszlai; Ryan Gravenberch, Curtis Jones (Harvey Eliott), Florian Wirtz (Conor Bradley); Cody Gakpo (Rio Ngumoha), Mohamed Salah (Wataru Endo), Hugo Ekitiké (Federico Chiesa).
