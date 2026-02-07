Técnico do Real Madrid critica Barcelona: 'Maior escândalo da história'

Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa criticou o Barcelona ao ser questionado sobre o "Caso Negreira", neste sábado (7). O treinador reclamou da falta de ação contra o suposto escândalo de arbitragem em favor do clube blaugrana.

- Ninguém entende que o maior escândalo da história do futebol espanhol segue sem solução. E isso acontece com todos - disse Arbeloa, em coletiva de imprensa.

Entre 2001 e 2018, o Barcelona realizou diversos pagamentos a empresas ligadas a José Enríquez Negreira, que já foi vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Espanhola. Os valores chegaram a pouco mais de sete milhões de euros (R$ 43,2 milhões, na cotação atual) nesse período.

Segundo Joan Laporta, o Barcelona contratava o serviço de empresas ligadas a Negreira para obter relatórios técnicos sobre a arbitragem. O Ministério Público da Espanha crê que havia uma espécie de "acordo verbal" que favorecesse os culés nas tomadas de decisões nos jogos.

O Real Madrid entrou com um processo em que pretende ter acesso a faturas e auditorias feitas sobre o Caso Negreira. Os merengues podem cobrar uma indenização milionária do Barcelona por supostos danos causados ao clube nesse período.

