Endrick joga? Confira escalação do Lyon para duelo do Campeonato Francês
Atacante será titular no ataque da equipe
Buscando encostar no top-3 do Campeonato Francês, o Lyon enfrenta o Lille em um grande duelo entre duas das cinco melhores equipes da Ligue 1. Para a partida, que promete intensidade, Paulo Fonseca escalou o que tem de melhor à disposição e, com isso, Endrick retorna à titularidade e será a referência do ataque da equipe.
Com Endrick, veja os titulares do Lyon ⚪🔵🔴
Lidando com baixas por lesão, Paulo Fonseca escala o que tem de melhor em mãos para o duelo contra o Lille. A partida promete intensidade e, por isso, o Lyon vai a campo com força máxima. No ataque, Endrick será a referência, já que vem brilhando pela equipe. No meio-campo, Afonso Moreira e Sulc apoiam o setor ofensivo pelos lados, enquanto Merah atua pelo meio. Morton e Tessmann completam o setor, formando a dupla de volantes. Abner Vinícius e Maitland-Niles ocupam as laterais, enquanto Malta e Niakhaté formam a dupla de zaga. O goleiro Greif completa a escalação.
⚽ GOL: Greif
⚽ LTD: Maitland-Niles
⚽ ZAG: Malta
⚽ ZAG: Niakhaté
⚽ LTE: Abner Vinícius
⚽ MEI: Tessman
⚽ MEI: Morton
⚽ MEI: Merah
⚽ ATA: Sulc
⚽ ATA: Afonso Moreira
⚽ ATA: Endrick
Lyon x Lille: onde assistir ao duelo da Ligue 1
Lyon e Lille se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA), pela 20ª rodada da Ligue 1 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (streaming).
✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Lille
20ª rodada – Ligue 1
📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier
🚩 Assistentes: Huseyin Ocak e Nicolas Durand
📺 VAR: Marc Bollengier
