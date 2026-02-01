menu hamburguer
Endrick joga? Confira escalação do Lyon para duelo do Campeonato Francês

Atacante será titular no ataque da equipe

Dia 01/02/2026
Endrick comemora seu segundo gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1
imagem cameraEndrick em ação pelo Lyon, na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP)
Buscando encostar no top-3 do Campeonato Francês, o Lyon enfrenta o Lille em um grande duelo entre duas das cinco melhores equipes da Ligue 1. Para a partida, que promete intensidade, Paulo Fonseca escalou o que tem de melhor à disposição e, com isso, Endrick retorna à titularidade e será a referência do ataque da equipe.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com Endrick, veja os titulares do Lyon ⚪🔵🔴

Lidando com baixas por lesão, Paulo Fonseca escala o que tem de melhor em mãos para o duelo contra o Lille. A partida promete intensidade e, por isso, o Lyon vai a campo com força máxima. No ataque, Endrick será a referência, já que vem brilhando pela equipe. No meio-campo, Afonso Moreira e Sulc apoiam o setor ofensivo pelos lados, enquanto Merah atua pelo meio. Morton e Tessmann completam o setor, formando a dupla de volantes. Abner Vinícius e Maitland-Niles ocupam as laterais, enquanto Malta e Niakhaté formam a dupla de zaga. O goleiro Greif completa a escalação.

GOL: Greif
LTD: Maitland-Niles
ZAG: Malta
ZAG: Niakhaté
LTE: Abner Vinícius
MEI: Tessman
MEI: Morton
MEI: Merah
ATA: Sulc
ATA: Afonso Moreira
ATA: Endrick

Lyon x Lille: onde assistir ao duelo da Ligue 1

Lyon e Lille se enfrentam neste domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA), pela 20ª rodada da Ligue 1 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (streaming).

Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
✅ FICHA TÉCNICA

Lyon 🆚 Lille
20ª rodada – Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier
🚩 Assistentes: Huseyin Ocak e Nicolas Durand
📺 VAR: Marc Bollengier

