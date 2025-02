Jogo de La Liga é interrompido após caso de racismo; atleta protesta

O jogo entre Espanyol e Athletic Bilbao, válido pela 24ª rodada de La Liga, foi interrompido durante três minutos neste domingo (16) após mais um caso de racismo. Torcedores da equipe de Barcelona presentes no RCDE Stadium chamaram o atacante adversário Maroan Sannadi de "puto moro", ofensa em referência aos negros de religião muçulmana que habitavam a Península Ibérica.

continua após a publicidade

Uma das grandes referências do Athletic Bilbao, Iñaki Williams informou o árbitro Guillermo Cuadra Fernández sobre os insultos. Após conversa com os capitães, o juiz paralisou o jogo aos 17 minutos do primeiro tempo. Em seguida, o estádio disparou a seguinte mensagem sonora para os torcedores:

- Um incidente racista ocorreu entre os espectadores. Por favor, fiquem cientes de que a partida será suspensa temporariamente se as ações racistas continuarem. Desfrutem o jogo e digam não ao racismo.

continua após a publicidade

➡️ Endrick é ‘talento em ostracismo’ no Real Madrid, defende jornal

Em entrevista ao fim da partida, Williams explicou detalhes do ocorrido, relembrou que também já foi alvo de racismo no mesmo estádio e elogiou a postura do árbitro.

- O futebol tem que ser desfrutado, é um bom dia de domingo, esse tipo de coisa não pode acontecer. Maroan fez uma jogada individual, a bola saiu em escanteio e o insultaram de "puto moro". Não é a primeira vez que acontece aqui, já aconteceu comigo anos atrás. Isso não deve cair sobre o Espanyol, que tem ídolos de cor negra - iniciou à "Movistar Plus".

continua após a publicidade

- No futebol, se deve vir para apoiar. Os jogadores do Espanyol precisam da sua torcida, e não que quatro torcedores manchem o que é o futebol de verdade. É uma lástima. O árbitro atuou muito bem. (...) Esperamos que seja corrigido e que os autores sejam punidos - completou Iñaki Williams.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo de La Liga

Com a partida reiniciada, as equipes empataram por 1 a 1 em Barcelona, com dois gols já no segundo tempo. Aos 17 minutos, Jaén abriu o placar para o Espanyol. Aos 32', o Bilbao empatou com Sancet. Na briga contra o rebaixamento, o time da casa ocupa a 15ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada. Os visitantes, por sua vez, fazem boa campanha e terminarão o fim de semana na quarta colocação, atrás apenas dos gigantes Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona.