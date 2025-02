L’Équipe se revolta com La Liga e faz alerta a Mbappé no Real Madrid

O jornal francês "L'Équipe" expressou forte revolta com o tratamento dado pela arbitragem a Mbappé, do Real Madrid, durante o empate de 1 a 1 com o Osasuna, em confronto pela 24ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol, no Estádio El Sadar, em Pamplona, no sábado (15). A cobertura destacou a agressividade dos adversários contra o atacante francês.

Apesar da "caça" em campo, Mbappé marcou o 17º gol na liga e o vigésimo quinto em todas as competições da temporada pelo Real Madrid.

Recado para Mbappé

O jogador do Real Madrid foi alvo de faltas duras e jogadas agressivas, que, segundo o L'Équipe, não foram adequadamente punidas pela equipe de arbitragem. A situação de Mbappé é vista como parte de um ambiente hostil que o Real Madrid tem enfrentado na La Liga, especialmente em relação ao apito.

A expulsão de Jude Bellingham, aos 39 minutos do primeiro tempo, foi citada como um exemplo das adversidades enfrentadas pela equipe. A publicação faz um alerta: "o comportamento dos defensores do Osasuna pode dar ideias aos outros times da La Liga?".

Bronca com a arbitragem

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, comentou sobre a expulsão de Bellingham em coletiva de imprensa. Ele mencionou um erro de tradução nas palavras do jogador, o que teria contribuído para a decisão do árbitro. Ancelotti defendeu Bellingham, argumentando que a expulsão foi mais um reflexo de nervosismo do que de justiça.

A cobertura do L'Équipe, publicada em 16 de fevereiro de 2025, não apenas reconhece a performance de Mbappé, mas também chama atenção para a necessidade de revisão das diretrizes de arbitragem na La Liga. O jornal enfatiza a importância da integridade do futebol e da segurança dos jogadores, apontando o tratamento dispensado a Mbappé como um lembrete da responsabilidade das autoridades do campeonato.

