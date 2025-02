Endrick é ‘talento em ostracismo’ no Real Madrid, defende jornal

O jornal espanhol "As" defendeu que Endrick é um "talento em ostracismo" no Real Madrid, devido ao pouco tempo de jogo que tem recebido com Carlo Ancelotti. Em texto opinativo, o jornalista Iván Cordovilla listou jovens talentos que assinaram com gigantes europeus e, desde então, receberam poucas oportunidades. A coluna ainda reflete se a ida para equipes desse tamanho é o melhor caminho para o desenvolvimento de promessas como o ex-Palmeiras.

continua após a publicidade

- Que adolescente diria não a um gigante europeu quando é chamado? É difícil resistir, mas há cada vez mais casos de jovens promessas que aceitam uma transferência para um grande para não jogar. Semanas consecutivas no banco, empréstimos... e até transferências sem chegar a estrear, porque um menino de 18 anos não tem espaço em elencos como de Real Madrid, Manchester City ou Chelesa. Talentos que veem seu progresso freado por atravessar o continente muito cedo. Em equipes de escalão menor, seriam indiscutíveis. Hoje em dia, suas titularidades quase se contam nos dedos de uma mão - refletiu o jornalista espanhol.

➡️ Bellingham é expulso, e Real Madrid vê liderança ameaçada com empate

A matéria não se limita a Endrick. Entre jovens que amargam banco em gigantes e promessas que estão emprestadas a clubes menores, o "As" listou 12 jogadores, incluindo os brasileiros Andrey Santos (Strasbourg), Angelo Gabriel (Al-Nassr), Deivid Washington (Chelsea) e Kayki (Manchester City). Os outros atletas abordados foram Arda Güler (Real Madrid), Pablo Torre (Barcelona), Mathys Tel (Tottenham), Casadei (Torino), Chukwuemenka (Borussia Dortmund), Bryan Zaragoza (Osasuna) e Ndour (Fiorentina).

continua após a publicidade

Em relação ao ex-Palmeiras, o jornalista destacou o protagonismo e tempo de jogo que Endrick tinha no Verdão, em contraponto às poucas oportunidades no Real Madrid.

- O atacante saiu do Palmeiras com 82 partidas como profissional, já tendo estreado pelo Brasil e custou 47,5 milhões de euros. Era titular indiscutível. Em seis meses no Real Madrid, Endrick jogou apenas 400 minutos e foi titular três vezes - escreveu o diário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Endrick em ação pelo Palmeiras, onde era protagonista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Endrick, do Real Madrid, não é o único: veja o que o "As" escreveu sobre outros brasileiros

Andrey Santos: "O Chelsea desembolsou 12,5 milhões de euros ao Vasco, em 2023, e ele nem chegou a estrear. O brasileiro foi cedido por empréstimo a três clubes e, este ano, já fez oito gols na Ligue 1. No entanto, ainda espera a sua oportunidade no Chelsea."

Angelo Gabriel: "Um negócio redondo para o Chelsea, que o comprou por 15 milhões de euros em 2023 e vendeu-o por 23 milhões de euros em setembro para a Arábia Saudita. No entanto, o jogador, que há dois anos era titular no Santos, nem chegou a vestir a camisa do Chelsea em uma partida oficial."

Deivid Washington: "O atacante deixou o Brasil com 16 partidas pelo Santos por 16 milhões de euros. Uma grande promessa que, em um ano e meio, só jogou 25 minutos com o Chelsea. Agora foi para o Sul-Americano Sub-20 com o Brasil, onde está sendo importante."

Kayky: "O Manchester City pagou 10 milhões de euros por um jogador que havia feito 37 partidas pelo Fluminense. No entanto, se passaram três anos e meio e só usou a camisa dos citizens durante dez minutos, em duas partidas. Já foi emprestado três vezes e agora realocado em uma filial do City (Bahia)."