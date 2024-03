Jogadores do Manchester United esperam que Erik ten Hag seja demitido por problemas nos bastidores

Ten Hag completou 100 jogos como técnico do United (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 15:56 • Manchester (ING)

De acordo com uma reportagem do Daily Mail, muitos jogadores do Manchester United esperam que Ratcliffe, novo co-proprietário do clube, demita o treinador holandês nesta temporada. Alguns jogadores estão preocupados com a intensidade dos treinos de Ten Hag e acreditam que isso contribuiu para seus problemas de lesões.

No entanto, quando questionado sobre a recusa de Ratcliffe em apoiá-lo publicamente, o holandês insistiu que continua confiante quanto ao seu futuro. “Estou aqui, tenho contrato por três temporadas, então não me importo”, disse ele antes do clássico de Manchester.

- Estou neste processo, estou apenas focando no processo, então não me importo com o que está acontecendo ao meu redor, tive muitas conversas com Jim Radcliffe. Portanto, sei do que estamos falando e tenho uma forte crença e sinto que eles acreditam em mim. Mas não estou me concentrando nas minhas circunstâncias pessoais. Estou apenas me concentrando na equipe e tenho que encontrar soluções para esta equipe para que eles tenham o melhor desempenho possível - acrescentou Ten Hag.

Depois de sofrer derrotas consecutivas na Premier League para Manchester City e Fulham faltando 11 jogos para a reta final da Premier League, os Red Devils abriram uma distância de 11 pontos dos quatro primeiros colocados, dificultando uma possível classificação para a Champions League.