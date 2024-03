Técnico da Real Sociedad pede ‘noite mágica’ contra o PSG na Champions League

Alguacil em coletiva antes do jogo (Foto: ANDER GILLENEA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 11:08 • San Sebastián (ESP)

É possível remontar? A Real Sociedad entra em desvantagem contra o Paris Saint-Germain nesta terça-feira, na volta das oitavas de final da Champions League. Os Txuri-urdin foram derrotados por 2 a 0 no jogo de ida, na França, e precisam reverter a diferença para sobreviver na competição continental.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista coletiva que antecedeu a partida, o técnico dos espanhóis, Imanol Alguacil, pediu uma 'noite mágica' para superar o mau momento vivido recentemente e buscar a classificação.

- Nós sabemos que será difícil, e que o PSG é um dos candidatos à final, mas não tenham dúvidas de que os jogadores e eu vamos com tudo. Será complicado, mas jogamos no mesmo nível deles no começo da partida de ida e podemos fazer isso de novo - disse o comandante.

A Real Sociedad vem de uma sequência negativa, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, somando todas as competições. Ainda assim, jogar no Anoeta é complicado para qualquer equipe europeia, e Alguacil entende que a vaga nas quartas é possível.

➡️ Luis Enrique não garante escalação de Mbappé em jogo da Champions League

- Claro que podemos conseguir isso, mas precisaremos de muitas coisas, porque estamos diante de um grande time. Se tudo ocorrer do nosso jeito, podemos inverter isso e sonhar com uma noite mágica para eliminar o PSG - afirmou Imanol.