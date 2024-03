Bayern abre conversas para buscar Xabi Alonso, mas Leverkusen trava negociações

Xabi Alonso é técnico do Leverkusen desde outubro de 2022 (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 12:00 • Munique (ALE)

Apesar da campanha invicta com o Bayer Leverkusen e perto de conquistar o primeiro título da Bundesliga na história do clube, Xabi Alonso não tomou uma decisão final sobre sua permanência no clube. Além de Liverpool, o Bayern também planeja a contratação do treinador espanhol para substituir Thomas Tuchel.

O clube bávaro está otimista com a negociação e pretende levá-lo ao fim da temporada após a saída de Tuchel, que deixará o comando do clube ao fim da temporada. Com o futuro em jogo, o técnico planeja seguir treinando o Bayern de Munique mesmo que seja eliminado da Liga dos Campeões. Nesta terça (5), os alemães encaram a Lazio na Allianz Arena após perder fora de casa por 1 a 0.

Segundo informações da Sky, as primeiras discussões já ocorreram com um sinal positivo na perspectiva da empresa sediada em Munique. Por outro lado, o Leverkusen se mantém confiante da permanência de Alonso e estipulou que só liberará o espanhol por uma quantia próxima de 23 milhões de euros. Porém, o valor poderá chegar até 25 milhões de euros.

Em consequência do ótimo trabalho de Xabi Alonso no Leverkusen, o ex-jogador segue alvo para comandar gigantes europeus na próxima temporada. Alonso tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2026, e a partir de julho de 2025, o treinador de 42 anos terá uma multa rescisória de 15 milhões de euros e poderá negociar apenas com seus três ex-clubes: Real Madrid, Liverpool e Bayern.