Thomas Tuchel dá declaração em coletiva antes do segundo jogo contra Lazio

05/03/2024

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, disse que sua equipe não pode se dar ao luxo de ser paciente no segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira (5) contra a Lazio na tentativa de reverter a derrota por 1 a 0 fora de casa.

- A situação é muito clara: um desempenho de alto nível também envolve pressão. A pressão é necessária para que se tenha um desempenho excepcional; o tempo está do lado da Lazio; temos que vencer, começar o jogo com coragem e paixão e manter isso durante os 90 minutos - afirmou Tuchel.

Em fevereiro, o Bayern anunciou que Tuchel sairia do clube ao final da temporada, um ano depois de substituir Julian Nagelsmann. Restam 10 jogos para o término da Bundesliga, e os bávaros estão 10 pontos atrás do invicto Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, quebrando uma sequência de 11 títulos seguidos da liga do Bayern de Munique.

Intitulando-se como "mau perdedor", Tuchel disse: "Nas últimas semanas estava sendo difícil ver um lado positivo do trabalho. Temos que demonstrar nossa união e fazer um bom jogo minuto a minuto, todo o resto só vai nos atrapalhar".

A mídia alemã afirma que o treinador pode ficar desempregado já na terça-feira, dependendo do desempenho do time. Com as esperanças do Bayern na Bundesliga desaparecendo rapidamente, a Champions League pode ser a última chance dos bávaros de evitar a primeira temporada sem troféus desde 2012. Tuchel venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea em 2021, um ano depois de levar o Paris Saint-Germain à final de 2020, que perdeu para o próprio Bayern.