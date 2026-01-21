A derrota para o Bodo/Glimt custou caro – literalmente – ao Manchester City. Além do vexame e da queda na tabela, os jogadores da equipe inglesa decidiram reembolsar os torcedores que viajaram até a Noruega e presenciaram a derrota. Ao todo, 374 torcedores acompanharam o revés dos Citizens, e o valor do reembolso chegou a 9,3 mil libras (cerca de R$ 66,5 mil).

A decisão foi comunicada em nota assinada pelos capitães Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Erling Haaland, que destacaram o esforço dos torcedores para apoiar a equipe fora de casa. No comunicado divulgado em nome do elenco, os jogadores ressaltaram as dificuldades enfrentadas pelos visitantes para chegar a Bodo, no norte da Noruega, além das condições climáticas adversas durante a partida disputada no Estádio Aspmyra.

– Sabemos o sacrifício que nossos torcedores fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo – diz um trecho da nota.

Os atletas também citaram o frio intenso e a longa viagem enfrentada pelos visitantes, afirmando que arcar com o custo dos ingressos era o mínimo após a atuação da equipe.

– Reconhecemos que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos é o mínimo que podemos fazer – completaram.

Manchester City sofre derrota histórica

Jogando em casa, o Bodo/Glimt venceu por 3 a 1, com dois gols de Hogh e um de Hauge. Rayan Cherki marcou o único gol do City. O resultado marcou a primeira vitória da equipe norueguesa na história da Champions League.

Com o triunfo, o Bodo/Glimt chegou aos seis pontos e ocupa a 26ª colocação na fase de liga da competição. Já o Manchester City aparece em quarto lugar, com 13 pontos, mas passou a depender de vitória na rodada final para confirmar vaga direta nas oitavas de final.

Jogadores do Bodo/Glimt comemorando a vitória contra o Manchester City (Foto: Mats Torbergsen/AFP)

A derrota na Noruega foi a segunda consecutiva do time inglês na temporada. Antes, a equipe havia sido superada no clássico contra o Manchester United, pela Premier League. Em 2026, o City soma duas vitórias, três empates e duas derrotas.

O período instável coincide com problemas defensivos no elenco. O time tem convivido com desfalques importantes no setor, incluindo Josko Gvardiol e o próprio Rúben Dias, que ficou fora de partidas recentes.

