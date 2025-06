A virada histórica de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner por 3 sets a 2, paralisou a seleção espanhola de futebol antes da final da Liga das Nações. Durante o reconhecimento do gramado da Allianz Arena, os jogadores da Fúria foram flagrados assistindo à partida por meio de um celular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O aparelho pertence ao meio-campo Aléx Baena, do Villarreal. Ele veio a compartilhar a partida com outros companheiros de seleção espanhola, que pararam em alguns momentos para acompanhar o atual número 1 do tênis fazer história e conquistar Ronald Garros.

continua após a publicidade

Em campo, a Espanha vai vencendo Portugal por 2 a 1 e vai conquistando o bicampeonato da Liga das Nações. Zubimendi e Oyarzabal marcaram para os espanhóis, enquanto Nuno Mendes diminuiu para os lusitanos na etapa inicial. Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual e vai levando a decisão da competição para a prorrogação.

Como foi a conquista de Alcaraz?

Neste domingo, Alcaraz e Sinner travaram a decisão mais longa da história de Roland Garros, após jogarem por cinco horas e meia. O italiano venceu os dois primeiros games da grande decisão, mas viu o espanhol reagir.

continua após a publicidade

Alcaraz reagiu dentro da partida, venceu dois sets seguidos e levou a decisão para o matchtiebreak. O espanhol dominou o momento decisivo do encontro, chegando a abrir 7/0 e, consequentemente, fechou o encontro em 10/2.

Carlos Alcaraz comemorando sua vitória sobre Sinner (Foto: Divulgação)

Essa foi a oitava vitória de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner em 12 encontros entre os dois. Ao todo, o espanhol já levou a melhor sobre o italiano três vezes em decisões. Por outro lado, Sinner só superou seu rival uma vez em decisões.