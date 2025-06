Lewandowski anuncia aposentadoria da seleção polonesa

Robert Lewandowski anunciou, neste domingo (8), que não jogará mais pela seleção polonesa enquanto o atual técnico permanecer lá. O atacante do Barcelona já havia recusado a convocação para esta Data Fifa alegando questões físicas e mentais. A seleção polonesa já se pronunciou e definiu um novo capitão.

Lewandowski não tem uma boa relação com Michał Probierz, técnico da seleção da Polônia. Horas antes do anúncio do atacante, o treinador anunciou que o novo capitão da seleção seria Zieliński. Veja a nota da federação Polonesa de futebol:

— Por decisão do técnico Michał Probierz, o novo capitão da seleção da Polônia é Piotr Zieliński. O treinador informou pessoalmente sua decisão a Robert Lewandowski, a toda a equipe e à comissão técnica.

Após a decisão e parte dos poloneses revoltados com a situação, Lewandowski postou em suas redes sociais uma nota esclarecendo que, enquanto Probierz foi o técnico da Polônia, ele não volta a defender a camisa da seleção.

— Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no técnico da Seleção Polonesa, decidi, enquanto ele for o treinador, renunciar a jogar pela Seleção da Polônia. Espero ainda ter a oportunidade de jogar novamente para os melhores torcedores do mundo — afirmou Lewandowski em sua conta pessoal no X.

Lewa marcou 85 gols pela Polônia, e é um dos maiores artilheiros de seleções nacionais da história.

Lewandowski recusou convocação por desgaste mental

Robert Lewandowski (foto: twtter FC Barcelona)

Antes desta definição, Robert Lewandowski, atacante do Barcelona e principal nome da seleção polonesa, decidiu não participar dos dois compromissos da Polônia neste mês de junho. O anúncio foi feito no último dia 26 de maio, e a justificativa foi clara: o jogador precisava parar. Com 52 partidas disputadas na temporada - sendo titular em 47 delas -, o artilheiro alegou cansaço extremo e optou por se preservar.

— Não tenho que dar explicações. No momento em que tomei a decisão, ela foi correta. Acredito que os garotos vão se virar bem sem mim. Esta equipe não depende de mim. Liguei para o treinador Probierz porque queria ser sincero. Disse que não me sentia bem, nem física nem mentalmente, e que ir à concentração não me ajudaria — afirmou Lewandowski.

