Jogador do Manchester United passa por cirurgia após problema cardíaco

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 15:14 • Manchester (ING)

Reforço do Manchester United na temporada 2024-25, o atleta Noussair Mazraoui foi submetido a uma cirurgia cardíaca. O lateral de 26 anos sentiu palpitações e realizou o procedimento por precaução. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Nico Schira.

A condição do atleta não exige preocupação e é considerada comum. Assim, a previsão é que Mazraoui seja liberado para atuar nas próximas semanas. Ele tinha sido convocado pela seleção do Marrocos para as próximas partidas, diante de República Centro-Africana (12 e 15 de outubro), mas foi cortado.

Mazraoui, lateral do Manchester United, em ação contra o Porto, pela Europa League (Foto: Miguel Riopa/AFP)

O defensor sofreu uma situação parecida no início de 2023, quando ainda estava no Bayern de Munique e ficou três meses afastado do futebol por inflamação numa veia do coração. Ele foi contratado por 17 milhões de euros (R$ 103,8 milhões na cotação atual) na última janela de transferências e jogou todas as partidas da Premier League pelo clube.

O jogador soma dez partidas na temporada e já contribuiu com uma assistência. O Manchester United iniciou o ano oscilando e atualmente ocupa a 14ª posição na Premier League. O defensor da equipe ainda não tem previsão do retorno para os gramados.

