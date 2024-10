Jogadores com mais jogos pela Seleção da Alemanha

Lothar Matthaus é o jogador com mais jogos pela Alemanha (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro

Seleção tetracampeã do mundo, a Alemanha possuiu diversos atletas icônicos ao longo da história do futebol, que vestiram a camisa alemã por várias oportunidades. O Lance! te mostra as maiores lendas da seleção do país, com a lista dos jogadores com mais jogos pela Alemanha.

Campeão mundial com sua seleção em 1990, Matthaus é o jogador com mais jogos pela Alemanha (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela Alemanha

10º lugar: Jurgen Kohler - 105 jogos

O décimo jogador com mais jogos pela Alemanha é Jurgen Kohler com 105 jogos. O zagueiro foi campeão do mundo com a Seleção Alemã em 1990, além de também ter ganho uma Eurocopa no ano de 1996.

9º lugar: Jurgen Klinsmann - 108 jogos

Outro jogador que participou dos mesmos títulos que Kohler foi Jurgen Klinsmann, que atuou em 108 partidas pela Seleção da Alemanha. Ele também fez parte do elenco vencedor do mundo em 1990 e da Europa em 1996. Ele é um dos melhores atacantes da história do país.

8º lugar: Philipp Lahm - 113 jogos

Icônico capitão da Alemanha durante a conquista da Copa do Mundo de 2014, Philipp Lahm jogou por seu país em 113 oportunidades. O lateral-direito e volante jogou em três Copas do Mundo e em três Eurocopas.

7º lugar: Toni Kroos - 114 jogos

Um dos jogadores mais vencedores da história recente do futebol, Toni Kroos é o sétimo colocado da lista dos atletas com mais jogos pela Alemanha, com 114 jogos feitos. Ele atuou em 3 Copas do Mundo, vencendo em 2014, além de também ter disputado quatro Eurocopas.

6º lugar: Bastian Schweinsteiger - 121 jogos

O próximo da lista é o meia Bastian Schweinsteiger, com 121 atuações pela Alemanha em sua carreira. O ídolo do Bayern de Munique jogou em 3 Copas do Mundo e em 4 Campeonatos Europeus, vencendo o mundial de 2014.

5º lugar: Manuel Neuer - 124 jogos

Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol, como alguém que revolucionou a posição, Manuel Neuer é o quinto jogador com mais jogos pela Alemanha, com 124 jogos. O atleta participou de quatro Copas e de quarto Eurocopas, conquistando o mundo em 2014.

Campeão da Copa do Mundo em 2014, Manuel Neuer figura na lista dos jogadores com mais jogos pela Alemanha (Foto: AFP)

4º lugar: Lukas Podolski - 130 jogos

O quarto jogador com mais jogos pela Alemanha é Lukas Podolski, com 130 jogos. O atacante esteve presente em 4 Campeonatos Europeus e em 3 Copas do Mundo, estando no elenco vencedor do mundial de 2014.

3º lugar: Thomas Muller 131 jogos

Um dos ídolos recentes da torcida do Bayern de Munique e da Seleção Alemã, Thomas Muller é abre o pódio da lista com 131 jogos por sua equipe nacional. O atacante participou de quatro Copas do Mundo e Eurocopas, estando no elenco campeão do mundo em 2014.

2º lugar: Miroslav Klose - 137 jogos

O segundo jogador com mais jogos pela Alemanha, com 137 aparições, é Miroslav Klose. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo participou de quatro mundiais e três Eurocopas. Ele atingiu glória máxima ao vencer a Copa realizada no Brasil em 2014.

1º lugar: Lothar Matthaus - 150 jogos

O jogador com mais jogos pela Alemanha é Lothar Matthaus, com 150 jogos feitos pela equipe nacional de seu país. O melhor jogador do mundo no ano de 1990 foi campeão mundial com a Seleção Alemã naquele ano, além de também ter sido campeão europeu com a equipe no ano de 1980. Ele participou de cinco Copas do Mundo e de quatro Campeonatos Europeus.